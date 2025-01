Ples 80-letnega Zrinkinega dedka v slovaškem objemu

"Ob šestih zjutraj, ko smo prišli sem, je bilo –11 stopinj," z zobmi zašklepetajo reditelji pod vitranško strmino. Pred začetkom prve veleslalomske vožnje za svetovni pokal, ki je pred uradno selitvijo iz Maribora v Kranjsko Goro nosila ime Zlata lisica, se je sicer "ogrelo" na minus devet, a termometer ves dan ni priplezal do plusa. Zgodnji januarski termin tekmovanja ciljno areno prav tako ves čas pušča v senci, zato se je nekaj manj kot 5000 gledalcev grelo, kot so vedeli in znali.

Nekateri so naštevali, koliko plasti oblačil so navlekli nase, drugi so iz žepa vsake toliko časa potegnili prisrčnico, tretji so v premoru med obema veleslalomskima vožnjama odhiteli nazaj Kranjsko Goro, kjer je dopoldne bolj radodarno s sončnimi žarki.

Navijači na ženskem veleslalomu v Kranjski Gori FOTO: Aljoša Kravanja icon-expand

Ta namreč leži na drugi strani hriba, nad tekmovalnim prizoriščem pa se dviguje mogočen Vitranc, ki v tem obdobju sonca še ne spusti čez. Drugače je marca, ki je tradicionalen termin za Pokal Vitranc, moški smučarski konec tedna v svetovnem pokalu na naših tleh. Takrat je sonce že tako visoko na nebu, da se v njem bleščita tako proga kot ciljna arena, zato se množica gledalcev veselo martinčka na tribuni, če je le ne zagode vreme.

icon-expand FOTO: Aljoša Kravanja

icon-expand FOTO: Aljoša Kravanja

icon-expand FOTO: Aljoša Kravanja



Danes so se tisti, ki so tudi med odmorom zbrali na prizorišču, zbrali pod odrom, s katerega jih je ogreval Miran Rudan, tudi sam ovit v toplo puhovko.

icon-expand FOTO: Aljoša Kravanja

icon-expand FOTO: Aljoša Kravanja

icon-expand FOTO: Aljoša Kravanja

icon-expand FOTO: Aljoša Kravanja





Le nekaj sto metrov od tega prizorišča pa si je posebna skupinica pripravila svojo glasbeno točko. Zatavali smo na bližnje dvorišče, kjer je bilo precej živahno.

Med tekmovalnim odmorom na dvorišču. FOTO: 24ur.com icon-expand

Na dvorišče ene izmed apartmajskih hiš so postavili zvočnik, pevec je prijel v roke mikrofon, dve svetlolaski pa sta pograbili starejšega gospoda, ki se je navdušeno zavrtel z njima. "Poglejte ga, kako je prerojen, pa 80 let bo star," Jurica Cvjetko pokaže na čilega plesalca, svojega očeta.

icon-expand FOTO: 24ur.com

icon-expand FOTO: 24ur.com

icon-expand FOTO: 24ur.com



Za vnukinjo bi (z)držali do jutra Priimek vam morda ne pove ničesar, toda v resnici gre za strica in dedka Zrinke Ljutić, mlade hrvaške junakinje, ki je po Janici Kostelić znova obnorela naše južne sosede. 20-letnica je trenutno na visokem tretjem mestu v skupnem seštevku svetovnega pokala, apetite svojih navijačev pa je še povečala s suvereno zmago na zadnjem slalomu, ko je v Semmeringu konkurenco ugnala kar za 1,75 sekunde.

Mladen in Jurica Cvjetko, dedek in stric smučarke Zrinke Ljutić. FOTO: 24ur.com icon-expand

Upajo na novo slavje tudi na jutrišnjem slalomu v Kranjski Gori, sploh zato, ker v tekmovalni karavani še vedno ni vseh najboljših. Zaradi poškodbe sta odsotni tako Američanka Mikaela Shiffrin kot Slovakinja Petra Vlhova. A prav z navijaškim klubom slednje, ki ga zaznamujejo znamenite oranžne kape in svojih tradicionalnih rezervacij v Kranjski Gori kljub njeni odsotnosti niso odpovedali, se zabavajo Zrinkini sorodniki. Gabi in Livia, ki vrtita gospoda Mladena, sta namreč Slovakinji.

icon-expand FOTO: 24ur.com

icon-expand FOTO: 24ur.com

icon-expand FOTO: 24ur.com



Prijateljstvo pa ni sveže, ampak je bilo rojeno že v prejšnjih sezonah. Na eni izmed tekem svetovnega pokala v Avstriji je Zrinkin dedek držal velikanski transparent, posvečen svoji vnukinji. Držal ga je in držal, kar je opazil Miro, vodja navijaškega kluba Petre Vlhove. Pristopil je in starejšemu gospodu ponudil pomoč, da ga bodo oni držali namesto njega.

Slovak Miro in Mladen Cvjetko. FOTO: 24ur.com icon-expand

"Moj oče mu je odvrnil, da ga lahko za svojo vnukinjo drži tudi do jutra, če bo treba, in to je na Slovake naredilo tak vtis, da so ga takoj vzeli za svojega. Miro mu je pritrdil, da bodo vsi skupaj držali in zdržali skupaj z njim, če bo treba," Jurica v pogovoru za 24ur.com opiše, kako se je rodila lepa zgodba tesnega mednacionalnega navijaškega prijateljstva. "Pa saj niti ni mednacionalno, to je ista kri, slovanska," reče Miro in gospoda Mladena objame čez rame.

Gasilska FOTO: 24ur.com icon-expand

Da Slovaki niso močni le na besedah, dokažejo tudi v praksi. Prvo vrsto tribune so namreč zavzeli s predpasniki, katerih črke so tvorile ime Zrinka, ob njenih vožnjah so navijali, kot da gre za njihovo rojakinjo. "Ko se Petra Vlhova vrne, bomo seveda vrnili uslugo in tudi mi stisnili pesti zanjo," še obljubi Jurica.

Zrinka iz slovaških predpasnikov FOTO: 24ur.com icon-expand

Nikomur se še ne odhaja, saj je sonce, ki je priplezalo čez rob Vitranca, osvetlilo ravno njihovo postojanko ob cesti, po kateri se že valijo gledalci, ki ne nameravajo zamuditi druge vožnje. Dobri rezultati naših smučark v prvi vožnji so namreč v senco Vitranca prignali tudi marsikoga, ki na prizorišče ni nameraval.

icon-expand FOTO: Aljoša Kravanja

icon-expand FOTO: Aljoša Kravanja

icon-expand FOTO: Aljoša Kravanja

icon-expand FOTO: Aljoša Kravanja

icon-expand FOTO: AP







Toda sedmo mesto Neje Dvornik in 16. mesto Ane Bucik Jorgan sta bili dovolj dobro izhodišče, da so kranjskogorski počitnikarji zavili izza sončnega vogala. Visoko so zavihrale tudi slovenske zastave in Dvornikovo so lahko nazadnje z aplavzom nagradili za uvrstitev med deseterico.