Plezalna partnerka Laure Dahlmeier: Videla sem, kako jo je zadela skala

Športni svet je še vedno odet v žalost po smrti dvakratne olimpijske prvakinje v biatlonu Laure Dahlmeier. Prvič po usodni nesreči, ki se je zgodila med odpravo v pakistanskem gorovju Karakorum, sta za javnost spregovorila njena partnerka iz naveze Marina Krauss in izkušeni alpinist Thomas Huber, ki je bil del reševalne ekipe. Nemca sta na čustveni novinarski konferenci ponudila več informacij o tragičnem razpletu dogodkov na gori Laila Peak.

Laura Dahlmeier FOTO: X icon-expand

Tri dni po nesreči v gorovju Karakorum je Marina Krauss, prijateljica in partnerka v navezi tragično preminule Laure Dahlmeier, za nemške medije prvič spregovorila o dogajanju na gori Laila Peak. Kot pravi, sta z Dahlmeierjevo tik pod vrhom predčasno prekinili vzpon in se začele po vrvi vračati v dolino. Med spustom s 6097 metrov visoke gore pa ju je na višini 5700 metrov ujel skalnati podor.

"Če bi bile tam le pol ure prej, bi varno prišle z gore," je dejala za zbrane v pakistanskem mestecu Skardu, znanem izhodišču za vzpon na okoliške osemtisočake. "Videla sem, kako je Lauro zadela ogromna skala, pri tem pa jo je vrglo ob steno. Od tistega trenutka se ni več premaknila, jaz pa nisem mogla varno priti do nje." Svojo plezalno partnerko je večkrat klicala, a odgovora ni bilo. Nemudoma je poklicala reševalni helikopter. "Videla sem, da jo je skala zadela v glavo, in jasno mi je bilo, da ima možnosti za preživetje le, če pomoč do nje pride takoj," je še pojasnila vidno pretresena Nemka.

Del reševalne ekipe, ki se je podala na pomoč nekdanji biatlonki, je bil tudi profesionalni alpinist Thomas Huber. Tudi on je bil na odpravi v Pakistanu, Dahlmeierjeva in Kraussova sta ga pred potjo celo prosili za nasvete in predloge o tem, kateri vrhovi bi bili zanju najprimernejši. "Laura je vedno navdušeno govorila o eni gori, in to je Laila Peak. To je čudovita gora v Karakorumu," je na novinarski konferenci dejal izkušeni alpinist. "Čudovita gora" pa je bila za Dahlmeierjevo usodna.

Laila Peak FOTO: Laila Peak expedition (lailapeak.com) icon-expand

Kot pripoveduje Huber, so bile vremenske razmere sprva zelo dobre, potem pa se je vreme v trenutku drastično spremenilo in temperatura se je nenadoma dvignila. Dekleti sta se zato tik pod vrhom sklenili obrniti, kar je ocenil za pravilno odločitev. "Cilj ni vrh, ampak življenje," pravi.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Za nemške medije je nato opisal potek reševanja: "Pakistanska vojska nas je pobrala s helikopterjem in odpeljala na vrh Laila. Tam smo večkrat obleteli goro ter našli Marino in nato tudi Lauro. Že med letenjem smo videli, da Laure ni več med živimi." Pojasnil je, da so bili njihovi poskusi reševanja zaradi neugodnih vremenskih razmer neuspešni. Truplo nekdanje biatlonke se je nahajalo na težkem terenu, dostopanje do njega pa bi za reševalno ekipo predstavljalo veliko tveganje. "Kot izkušeni alpinisti smo se odločili, da do nje ne bomo šli." S tem pa so spoštovali tudi željo 31-letnice, ki ni želela, da bi kdorkoli zaradi nje tvegal svoje življenje.

Thomas Huber FOTO: Thomas Huber icon-expand