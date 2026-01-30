Po aferi pobeglih smuči FIS v preiskavo sovražnega govora v Sloveniji

Nemci povzemajo neimenovanega predstavnika FIS, ki pravi, da so se v Sloveniji pojavili številni popolnoma nesprejemljivi komentarji. "Takšno obnašanje je v nasprotju s spoštovanjem in fair playjem, na katerih temeljijo smučarski skoki in vsa družina športov na snegu."

Na FIS so se zato odločili, da bodo v sodelovanju z neodvisnimi partnerji uvedli preiskavo. V primeru, da bodo odkrili povezavo s skakalci, grozijo tudi izključitve s tekmovanj, v primeru, da so vpleteni predstavniki slovenske zveze, pa FIS napoveduje še ostrejše disciplinske ukrepe.