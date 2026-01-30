Po aferi pobeglih smuči FIS v preiskavo sovražnega govora v Sloveniji

Nemci povzemajo neimenovanega predstavnika FIS, ki pravi, da so se v Sloveniji pojavili številni popolnoma nesprejemljivi komentarji. "Takšno obnašanje je v nasprotju s spoštovanjem in fair playjem, na katerih temeljijo smučarski skoki in vsa družina športov na snegu."
Na FIS so se zato odločili, da bodo v sodelovanju z neodvisnimi partnerji uvedli preiskavo. V primeru, da bodo odkrili povezavo s skakalci, grozijo tudi izključitve s tekmovanj, v primeru, da so vpleteni predstavniki slovenske zveze, pa FIS napoveduje še ostrejše disciplinske ukrepe.
Naj spomnimo, na ekipni tekmi v poletih v nedeljo so se smuči prvega skakalca zime, zmagovalca novoletne turneje in svetovnega prvaka v poletih Domna Prevca zapeljale po naletu v trenutku, ko se je na start pripravljal Norvežan Marius Lindvik.
Kljub temu, da je Prevc ob koncu prve serije dobil nov par smuči, mu je vodstvo tekmovanja prepovedalo skok, s tem pa je slovenska ekipa, ki je sodila v krog favoritov za kolajne, izgubila možnost boja za najvišja mesta.
Iskanje razloga, da so smuči ušle po skakalnici, ni dalo jasnega odgovora in zato so se pojavila različna mnenja o krivcu in nepoštenem ravnanju odgovornih pri FIS. Te nejasnosti pa so na družbenih omrežjih sprožile val komentarjev, med katerimi jih ima del tudi žaljivo vsebino.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.