Zimski športi

Po aferi pobeglih smuči FIS v preiskavo sovražnega govora v Sloveniji

Oberstdorf, 30. 01. 2026 19.50 pred 1 uro 2 min branja 62

Avtor:
STA
Marius Lindvik in Prevčeve smuči

Mednarodna smučarska zveza (FIS) je po svetovnem prvenstvu v poletih, kjer je Domen Prevc po zapletu s smučmi ostal brez prvega nastopa, zabeležila val žaljivih komentarjev na račun svojih sodelavcev in članov vodstva zveze. Pri FIS zato poteka preiskava, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Domen Prevc je ostal brez skoka v prvi seriji.
Domen Prevc je ostal brez skoka v prvi seriji.
FOTO: Profimedia

Nemci povzemajo neimenovanega predstavnika FIS, ki pravi, da so se v Sloveniji pojavili številni popolnoma nesprejemljivi komentarji. "Takšno obnašanje je v nasprotju s spoštovanjem in fair playjem, na katerih temeljijo smučarski skoki in vsa družina športov na snegu."

Na FIS so se zato odločili, da bodo v sodelovanju z neodvisnimi partnerji uvedli preiskavo. V primeru, da bodo odkrili povezavo s skakalci, grozijo tudi izključitve s tekmovanj, v primeru, da so vpleteni predstavniki slovenske zveze, pa FIS napoveduje še ostrejše disciplinske ukrepe.

Marius Lindvik in Prevčeve smuči
Marius Lindvik in Prevčeve smuči
FOTO: X

Naj spomnimo, na ekipni tekmi v poletih v nedeljo so se smuči prvega skakalca zime, zmagovalca novoletne turneje in svetovnega prvaka v poletih Domna Prevca zapeljale po naletu v trenutku, ko se je na start pripravljal Norvežan Marius Lindvik.

Kljub temu, da je Prevc ob koncu prve serije dobil nov par smuči, mu je vodstvo tekmovanja prepovedalo skok, s tem pa je slovenska ekipa, ki je sodila v krog favoritov za kolajne, izgubila možnost boja za najvišja mesta.

Ulovljena Prevčeva pobegla smučka
Ulovljena Prevčeva pobegla smučka
FOTO: Profimedia

Iskanje razloga, da so smuči ušle po skakalnici, ni dalo jasnega odgovora in zato so se pojavila različna mnenja o krivcu in nepoštenem ravnanju odgovornih pri FIS. Te nejasnosti pa so na družbenih omrežjih sprožile val komentarjev, med katerimi jih ima del tudi žaljivo vsebino.

fis smučarski skoki domen prevc

KOMENTARJI62

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
mahar123
30. 01. 2026 21.16
zdaj so pa vse povedali o sebi..če ne boš pohleven..nein,nein,nein
Odgovori
0 0
Mekenzi
30. 01. 2026 21.16
Fis je isto kot naša Vlada ko jih kritiziraš te bodo tožili ali celo uničili za hvalit, ni pa nobeden ne Fis ne Vlado nobeden ne dela v korist ljudi ali tekmovalcu, pa ni važno iz katere države je, in to je Nemčija. 😭😭😭🇩🇪🇪🇺
Odgovori
0 0
Jožajoža
30. 01. 2026 21.16
Prav je,da svet izve,kako retoriko v Sloveniji uporabljajo janßusti.SOVRAŹNO
Odgovori
0 0
myomy
30. 01. 2026 21.15
Še malo, pa bomo lahko imeli skupne Olimpijske igre le še z Rusi, Kitajci in Severno Korejci. Tudi prav. Bomo pobrali vse zlate.
Odgovori
0 0
periot22
30. 01. 2026 21.15
Komplet na čelu fisa bi bilo treba zamenjati!
Odgovori
+1
1 0
pravica1
30. 01. 2026 21.14
Naj se raje brigajo za skoke, ker jim nekaj ne gre. Stalne mahinacije.
Odgovori
+2
2 0
periot22
30. 01. 2026 21.14
Resnica ni nikoli sovražni govor!!!!!!!!
Odgovori
+3
4 1
myomy
30. 01. 2026 21.13
V komunizmu smo lahko vsaj športne funkcionarje popljuvali, v demokraciji pa kaže, da še teh ne smemo. Fašizem se vse bolj širi po Evropi.
Odgovori
+9
10 1
zani10
30. 01. 2026 21.11
Sramota za fis
Odgovori
+8
8 0
vrtnar_1
30. 01. 2026 21.10
FIS si želi le malo nemira vnesti v repko glede na to, da so pred vrati OI in si želijo, da Domen ne pobere vsega kar "pripada" avt in ger! 😡
Odgovori
+9
9 0
MasteRbee
30. 01. 2026 21.08
S šefi ne gre zobat češenj.
Odgovori
-5
1 6
SpamEx
30. 01. 2026 21.10
?
Odgovori
+2
2 0
SpamEx
30. 01. 2026 21.10
kva?
Odgovori
+3
3 0
Betuul
30. 01. 2026 21.08
Zadeva “ smuči” ter nedovoljen skok Domnu;??! Se mora gnati do končnega zaključka???nein, nein; mora ostati brez licence ??! Fis pa brez načel morale etike in ponosa; če ne misli delati tako kot je potrebno in v njihovi pristojnosti!!!
Odgovori
+9
9 0
Perrun
30. 01. 2026 21.08
Dobro raven komunikacije je res treba vzdrževat. Meni je bilo to cmeranje Slovencev in iskanje krivcev že prav nadležno. Pač zgodilo se je, ni konec sveta, saj je sam en nišni šport, ki se ga gre ene 10 nacij na svetu, in to je to.
Odgovori
-3
4 7
Mean Cat
30. 01. 2026 21.07
afera pobegle smuči......kdo si zmisljuje taksne kozlarije??
Odgovori
+4
4 0
Pfolca
30. 01. 2026 21.06
Ne rabite preiskovat, marca pod Poncami boste slišali in videli na lastne oči in ušesa, analogno bi rekel
Odgovori
+10
10 0
SAKOSAKO
30. 01. 2026 21.05
Zdaj iščejo izgovore, da bi lahko izključili Domna Prevca !!! Kaj so pa mislili, da jih bo kdo hvalil po takšnem fiasku!!! Naj si še pogledajo komentarje po medijih in bodo videli samo negativne komentarje!!!
Odgovori
+12
12 0
Antena
30. 01. 2026 21.04
Mi pa v strahu hahaha
Odgovori
+8
8 0
Pfolca
30. 01. 2026 21.04
Haha, Fis samo od mene za vas komentar res sovražen "lopovi pokvarjeni, ničvredni", internacionalno če ni jasno "dirty&ugly", amen
Odgovori
+9
9 0
testosteron
30. 01. 2026 21.03
Pozivam vse obiskovalce poletov v Planici, da tem predstavnikom FIS priredimo en LEP sprejem , ki si ga zaslužijo !!! ...
Odgovori
+15
15 0
Betuul
30. 01. 2026 21.09
Koga so pa do zdaj naredl!
Odgovori
0 0
SpamEx
30. 01. 2026 21.01
Ali želijo pokvarjenui Nemci zmesti naše tekmovalce pred Olimpijskimi igrami zato ker so naši favoriti?
Odgovori
+11
11 0
bibaleze
