Po dveh letih smučarska reprezentanca znova na priprave v Ushuaio

V slovito središče najjužnejše argentinske province Ognjena zemlja se bo odpravila osmerica, trije tekmovalci za tehnični disciplini, veleslalomski olimpijski podprvak Žan Kranjec, povratnik po težavah z zdravjem Štefan Hadalin in Tijan Marovt, ter ženska ekipa za veleslalom in slalom, v kateri so Ana Bucik, Meta Hrovat, Andreja Slokar, Tina Robnik in Neja Dvornik.

"Imamo kar srečo, da lahko gremo na južno hemisfero, ker so v Evropi pogoji na ledenikih zelo slabi. Je zelo malo snega. Odprt je samo en ledenik, to je v Saas Feeju, pa še to zgornja polovica," je pred odhodom čez Atlantik povedal trener moške ekipe Klemen Bergant. "V Ushuaii so super dobri pogoji, zima, mraz, veliko snega, pričakujemo tudi, da bomo v nadaljevanju progo lahko tudi polili," je razmere v mestu "na koncu naseljenega sveta" na torkovem srečanju z novinarji v Ljubljani opisal Bergant. "Naš načrt je, da izpeljemo vsaj 17 smučarskih dni, domov pa se bomo vrnili 5. septembra. Vmes bomo reprezentantom ponudili tudi dvakrat po dva dneva premora, da bodo normalno zdržali trening do konca in da bodo treningi lahko kakovostni," je še dejal trener.

V Ushuaii so že Kanadčani, pridejo še Avstrijci, švicarski slalomisti, vse italijanske in francoske ekipe, tako da bodo slovenski smučarji lahko dobili tudi priložnost za primerjavo s konkurenco, je prepričan Bergant. Argentina bo tudi odlična priložnost za test opreme v pravih zimskih razmerah. "Testi opreme, ki smo jih opravili takoj po koncu sezone, so vedno dosti vprašljivi. Res je, da so tekmovalci takrat še 'nasmučani', da so v formi, da lahko opravijo preizkuse, vendar pa sneg ni takšen, da bi lahko dobro testirali opremo," pravi trener. "Trening v Ushuaii je tako namenjen tudi temu, da se izberejo smuči, ki jih bodo uporabljali tudi pozimi na tekmah. Ledeniški sneg je popolnoma drugačen. Na ledeniku veliko tekmovalcev zelo dobro smuča, zelo hitro, po izkušnjah sodeč tista oprema, ki jo izbereš na ledeniku, pozimi po navadi 'ne dela'," je pojasnil.