Po izjemno uspešnem vikendu se obeta prenova ali gradnja nove skakalnice

"Današnja in sobotna zmaga Nike Prevc je pika na i vsem našim prizadevanjem, da ostanemo v karavani svetovnega pokala in tudi prestolnica svetovnih ženskih smučarskih skokov. Aktivnosti potekajo na različnih ravneh," je pojasnil Pintar.

Mednarodna smučarska zveza (Fis) je namreč pred časom napovedala, da si želi že v sezoni 2026/27 poenotiti koledarja svetovnega pokala za moške in ženske. Pri Fisu sicer ocenjujejo, da se bo s tem zanimanje za ženske skoke povečalo, saj skakalke zdaj večinoma nastopajo na manjših skakalnicah in pred zelo praznimi tribunami.

Načrtujejo, da bi v dveh ali treh letih obstoječo napravo povečali ali naredili ob njej novo 120-metrsko: "S tem bi postali konkurenčni ostalim skakalnim centrom in bi lahko imeli tudi tekme skakalcev. V ta moški skakalni koledar je sicer zelo težko priti. Tega se zavedamo, a ničesar ne prepuščamo naključju in se zavedamo realnih zmožnosti."

V tem času delajo predvsem na prostorskih načrtih. "To pomeni, da bi imeli gradnjo ali prenovo tudi v občinskih prostorskih aktih. S tem smo že začeli in imamo veliko podporo lokalne skupnosti," je dejal predsednik organizacijskega odbora.

Pintar pričakuje, da bi umestitev v prostorske akte Ljubnega lahko trajala dve do štiri leta. "Smučarske zveze Slovenije, Avstrije in Japonske bomo delali v smeri, da bi se omenjeno združevanje koledarje moških in ženskih tekem premaknilo na sezono 2030/31. To bi nam dalo dovolj časa za uresničitev načrtov," je dodal Pintar in ob tem povedal, da ta čas še nimajo finančnih načrtov za omenjene predvidene investicije.