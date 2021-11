Po koronskem premoru znova severnoameriška uvertura v hitrih disciplinah

V sklopu severnoameriške turneje bo sledila še postaja v Beaver Creeku v ZDA s smukom 3. in dvema superveleslalomoma 4. in 5. decembra. Do konca leta bosta v hitrih disciplinah za moške še postaji v Italiji Val Gardena in Bormio.

Karavana alpskih smučarjev se je v narodnem parku Banff v Skalnem gorovju v kanadski provinci Alberta pred letošnjim letom nazadnje ustavila konec novembra in v začetku decembra 2019, ko je smukaško preizkušnjo osvojil Nemec Thomas Dressen, superveleslalomsko pa Avstrijec Matthias Mayer.

Na smuku so takrat nastopili štirje Slovenci. Najbolj se je izkazal Klemen Kosi z 20. mestom, točke je osvojil še Martin Čater kot 26., Boštjan Kline je na 56. mestu ostal daleč za trideseterico, Miha Hrobat smuka ni končal. Na superveleslalomu je bil v točkah zgolj Kline kot 29. Preostala četverica, pridružil se jim je še Tilen Debelak, je ostala brez njih.

Kosi, ki ga čaka postopno privajanje na sneg po poškodbi kolena, je ostal doma v Evropi. V Kanado so odpotovali Čater, Kline, Hrobat in novinec na tekmah svetovnega pokala onstran Atlantika Nejc Naraločnik, ki je sicer pred dvema letoma v Lake Louisu opravil dva smukaška treninga.

Cilj ponoviti uspeh Aleša Gorze

Avtor edinega slovenskega moškega prebliska v hitrih disciplinah na tekmah svetovnega pokala v Severni Ameriki je Aleš Gorza. Kraj slovenskega uspeha je bil olimpijski Whistler v Britanski Kolumbiji 21. februarja 2008. Gorza je superveleslalom končal na tretjem mestu.

Manj kot tri mesece pred uspehom Gorze je bil v neposrednem boju za superveleslalomske stopničke tudi Andrej Jerman, ki je v Lake Louisu s startno številko 30 za zgolj štiri stotinke zgrešil tretje mesto. To je pripadlo Švicarju Didierju Cuchu. Zmagal je Norvežan Aksel Lund Svindal, ki je z osmimi zmagami, šestimi superveleslalomskimi, najuspešnejši smučar v Lake Louisu. Tamkajšnja rekorderka je Američanka Lindsey Vonn z 18 zmagami. Jerman se je doslej kot edini Slovenec na moških tekmah v Lake Louisu s četrtim mestom prebil med deseterico.

Od zdajšnje generacije članov slovenske ekipe za hitre discipline je na tekmah v Kanadi in ZDA najvišje posegel Kosi z devetim mestom na superveleslalomu v Beaver Creeku 1. decembra 2018.

Ko gre za tekme na drugi strani luže, ne gre spregledati tudi dosežka Tomaža Čižmana, ki je na svetovnem prvenstvu leta 1989 v Vailu, takrat še v dresu jugoslovanske reprezentance, osvojil superveleslalomski bron.

Od Slovencev je dva smuka v Lake Louisu osvojila Ilka Štuhec. In to po vrsti, 2. in 3. decembra 2016. Tina Maze je bila na tem smuku najhitrejša dve leti prej, ko je bila tudi tretja na superveleslalomu. Mojca Suhadolc pa je superveleslalomsko zmago v Lake Louisu osvojila novembra 1999.

Štuhčevo tekme v Lake Louisu čakajo 3., 4. in 5. decembra z dvema smukoma in superveleslalomom.