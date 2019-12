Po Lake Vonn Lake Štuhec?

Mojca Suhadolc je kot prva Slovenka orala ledino z zmago na superveleslalomu pred 20 leti (28. 11. 1999). Tina Maze je zmagala na smuku v Lake Louisu 5. decembra 2014, dva dni zatem pa še osvojila tretje mesto na superveleslalomu. Lake Louise je bil decembra 2016 "Lake Štuhec" namesto "Lake Vonn", ko je Štuhčeva osvojila svoji prvi smukaški zmagi. Sezona 2016/17 je bila njena najboljša do zdaj. Po Lake Louisu je do konca tiste sezone nanizala še enajst uvrstitev na stopničke, od tega sedem zmag. Sezono 2016/17 pa končala s smukaškim in kombinacijskim globusom ter kot drugouvrščena v skupnem seštevku. Boljša je bila zgolj Mikaela Shiffrin. A od konca njene najuspešnejše sezone so za Štuhčevo dve poškodbi kolena. Zaradi prve je izpustila celotno sezono 2017/18, tudi olimpijske igre v Pjongčangu. Uspešno vrnitev v karavano po prvi je kronala z drugim zaporednim naslovom svetovne prvakinje v smuku v Areju. Sezono pa nato sklenila predčasno februarja, pred 285 dnevi, z novo poškodbo. Po koncu prejšnje sezone se je odločila za velike spremembe. Nove izzive, osrednji so vsekakor svetovno prvenstvo leta 2021 v Cortini d'Ampezzo in olimpijske igre leta 2022, bo skušala izpeljati z novima sodelavcema za kondicijsko pripravo in v sodelovanju z izkušenim švicarskim trenerjem Stefanom Abplanalpom. Sprememba v pripravljalnem obdobju, letos se Štuhčeva z ekipo ni odpravila na poletne priprave v Čile, je pomenila tudi zgodnejši odhod v Združene države Amerike in zadnji sklop priprav v Copper Mountainu, ki je sicer praviloma rezerviran za ameriško reprezentanco. Priprave v Copper Mountainu je Štuhčeva ocenila kot odlične. Pred odhodom v Kanado si je privoščila celo krajši oddih v Los Angelesu. Kanadsko žensko hitro premiero lahko prepreči le vreme. Dekleta so prvi trening smuka že opravile. Štuhčeva je bila natanko v sredini, vpisala je 15. čas. Drugega so odpovedali zaradi neugodnih vremenskih razmer. Na sporedu je še en trening. Smuka sta nato na programu v petek in soboto, v nedeljo pa superveleslalom. Lake Louise je bil desetletje v domeni Vonnove, absolutne rekorderke po številu zmag in stopničk. V Lake Louisu je zbrala vsega skupaj 25 uvrstitev na zmagovalni oder, od tega je bilo kar 18 zmag, štirinajst smukaških.