Po napetem zaključku slavile Švedinje, Slovenke devete

Norvežanka Ingrid Landmark Tandrevold in Švedinja Hanna Oeberg sta bili po zadnjem streljanju povsem izenačeni. Biatlonki sta skupaj tekli proti cilju, a se malo pred ciljem zapletli in Tandrevold se je znašla na tleh, zmaga pa je tako šla na Švedsko.

Francozinje, ki so na vseh štirih letošnjih štafetah stale na stopničkah, so vodile po prvi polovici preizkušnje, a so jih Norvežanke in Švedinje v drugi polovici dohitele. Zadovoljiti so se morale s tretjim mestom.