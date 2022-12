'Po nekaj težkih letih sama sebi spet zaupam'

"Ne morem zdaj reči, da sem že po ogledu vedela, da se bo na koncu tako dobro izšlo, ampak je bilo že zjutraj jasno, da bo en čudovit dan, lepo vreme, res dobra, poštena tekma, tako da razveseljivo glede na včeraj," je še dodala dvakratna svetovna prvakinja v smuku. Le v tehnično zahtevnem delu je izgubila nekaj časa napram izjemni Italijanki Sofii Goggi , kar je bilo dovolj, da je bila Italijanka v cilju hitrejša za 43 stotink, ob imenu Štuhčeve pa se je izpisala številka dve. Štuhčeve do konca tekme ni prehitela nobena smučarka več in Mariborčanka je tako po skoraj štirih letih znova stopila na oder za zmagovalke. Tretja je bila Nemka Kira Weidle , ki je bila 9 stotink počasnejša od slovenske smučarke.

"Zato sem vztrajala, ker sem verjela, da sem česa takšnega še sposobna, upam tudi, da ne samo enkrat. Zdelo se mi je, da sem povsod, po celi progi, razen tam, kjer sem si nekako zamislila idealno linijo, ampak sem, vztrajala, sem poskušala nesti hitrost s sabo in se je na koncu tudi izšlo," je Ilka Štuhec v izjavi za jasvnost zaupala takoj po tekmi. V St. Moritzu je po dolgem času posijalo sonce tudi 32-letna Mariborčanki, ki je na smuku potrdila letošnjo odlično formo in vrnitev v sam vrh svetovnega pokala. S številko 18 je bila izjemno hitra v zgornjem delu proge.

"Pravzaprav sem bila presenečena, ko sem videla čas v cilju, saj sem imela občutek, da sem povsod drugje, kot sem si predstavljala," je dejala presrečna Mariborčanka.

"Današnji občutek med vožnjo je bil kar divji. Napadala sem in marsikje me je odneslo iz zamišljene linije. Tako da se nisem zavedala, da peljem dovolj hitro za uvrstitev na stopničke," je pojasnila Ilka Štuhec, ki je prvega od dveh naslovov svetovne prvakinje osvojila leta 2017 v St. Moritzu. Sicer na drugi progi Engiadina in ne na progi Corviglia, na kateri je blestela danes.

Slovenska tekmovalka ni bila najbolj zadovoljna s svojo vožnjo, zato je bila nekoliko presenečena z razpletom. "Ob dveh napakah na progi se mi je danes večkrat zdelo malo mejno. To je odraz samozavesti in zaupanja, tudi v opremo, in vsega tega, kar smo delali letos na treningih. Ne glede na to, kar se zgodi, me ne zmoti, napadam dalje in nesem s sabo hitrost."

Štuhec še ni v celoti dojela, da je znova del najboljših tri na tekmah najvišje ravni: "Stopničke po toliko pretečenega časa. Ne vem še povsem točno, kaj mi pomenijo. Vse odkar sem videla zapis na tabli, sem začela jokati in še sedaj nisem povsem nehala. Res super, zelo sem vesela."

Zgolj 24-ur po tem, ko si je zlomila roko in so jo s helikopterjem prepeljali v bolnišnico v Milanu na operacijo, je bila Italijanka Sofia Goggia spet na znanem mestu: na vrhu stopničk svetovnega pokala v smuku. Po poškodbi je bilo vprašljivo, ali bo v soboto sploh lahko nastopila, kaj šele zmagala na dirki. "Včeraj je bila še zlomljena, danes je že popravljena," je povedala Goggia, potem ko je v soboto v St. Moritzu zmagala na svojem tretjem smuku sezone pred Slovenko Štuhec in Nemko Kiro Weidle, ki je bila za tretje mesto devet stotink sekunde počasnejša od slovenske smučarke. Goggia se je po progi spustila s ploščico in devetimi vijaki, vstavljenimi v otečeno levo roko, ki si jo je v petek med tekmo, ko je nerodno zajela vratca, zlomila na dveh mestih, imela pa je tudi improvizirane luknje, vrezane v rokavico.