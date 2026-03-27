Zimski športi

'Nepopisno. Že v zraku se mi je zdelo, da bi lahko šlo zelo daleč'

Planica, 27. 03. 2026 18.45 pred 58 minutami 3 min branja 6

Avtor:
Jakob Batič
Nika Prevc in reprezentančne sotekmovalke proslavljajo svetovni rekord.

V dolini pod Poncami se je že mračilo, večina od 15 tisoč navijačev je že zapustila planiško velikanko, ko se je drugič v karieri po njej spustila Nika Prevc. In pristala pri rekordnih 242,5 metra za nov ženski svetovni rekord. To je bila češnja na torti nove nepozabne sezone, ki jo bo kot daleč najboljša v svetovnem pokalu zaključila v soboto na posamični tekmi.

"Občutki so neverjetni. Že v zraku se mi je zdelo, da bi znalo iti zelo daleč. Po pristanku pa nepopisno. Uspelo mi je še enkrat in to na domačih tleh v Planici, kjer sem si vedno želela skočiti," je izjemen skok podoživela Nika Prevc, ki je tako za 6,5 metra izboljšala svoj osebni (in obenem svetovni) rekord.

Pred letom dni je na istem prizorišču slavila svetovni rekord brata Domna v moški konkurenci, a takrat še ni slutila, da se ji bo tudi njej ponudila ta priložnost. 

"Lani še nisem vedela, da bo tukaj tudi priložnost za ženske. Ker je bil že konec sezone, z mislimi nisem bila pri skokih. Si pa seveda misliš: 'Vav, zelo dobro bi bilo, če bi tudi meni to uspelo.' Moram priznati, da me je na začetku sezone zelo presenetila odločitev, da že letos skačemo tu."

Tepeš: Do domna je zmanjkalo malo sreče

 Izjemno vesel je, kakopak, bil tudi selektor Jurij Tepeš, ki pa je dejal, da ima Nika Prevc celo še nekaj rezerve: "Ko skakalec ali skakalka dobro odrine, to enostavno začuti. Takrat čutiš, da bo šlo zelo daleč. Morda je zmanjkalo malo sreče, da bi bila blizu Domnu."

Obenem je Tepeš spomnil, da je pred skakalkami še zadnja preizkušnja sezone, zato velja kljub izjemnemu mejniku ohraniti mirno glavo. "Ne smemo pozabiti, da je tekma jutri in bo treba oddelati z glavo ter ne divjati. Ampak to je nekaj, zaradi česar je vredno trenirati celotno sezono."

FOTO: Damjan Žibert

To je bilo sploh prvič, da so na planiški velikanki skakale tudi ženske. Morale bi že dopoldan, a sta bila oba treninga prestavljena zaradi vetra. 13 tekmovalk je tako priložnost dobilo šele po moški preizkušnji, na kateri je s konkurenco pometel Domen Prevc.

Dolgo čakanje je še dodatno otežilo delo skakalkam, številne so imele v fazi letenja velike težave, a ne Nika Prevc. "Tudi jaz sem prestavljala trenutke, ko moraš biti zbran, da ne bi preveč razmišljala o skokih. Kakšen dan mi uspe, kakšen dan ne. Danes mi na srečo je," je v svojem slogu ostala skromna najboljša skakalka iztekajoče se sezone.

FOTO: Damjan Žibert

Svari, da na lovorikah ne gre zaspati

Kot pravi, bo potrebovala nekaj časa, da dojame, kaj ji je letos sploh uspelo. "Jutri (v soboto, op. a.) je zadnja, potem pa lahko začnem gledati za nazaj," je nadaljevala 21-letna šampionka in dodala, da si bo sezono najbolj zapomnila prav po svetovnem rekordu pred svojimi navijači.

Obenem se zaveda, da ne gre spati na lovorikah. Domen Prevc je nedavno dejal, da si želi na vrhu ostati še vsaj pet sezon, podobne načrte pa ima tudi sama. "Skoki se razvijajo. Ne smeš zaspati, ker drugače te bodo drugi prehiteli. Domen zelo prav razmišlja in on je glavni, ki ga moram poslušati."

Kaj pa bo trikratna dobitnica velikega kristalnega globusa počela po sezoni? Rada bi izkoristila zadnji sneg, ki je še ostal, zato se bo z bratom Cenetom podala smučat, je še razkrila.

V soboto bosta na sporedu moška ekipna tekma in ženska posamična. Organizatorji sporočajo, da se brez vstopnic ne podajajte v Planico, saj je dogodek razprodan. 

smučarski skoki nika prevc jurij tepeš svetovni rekord

KOMENTARJI6

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

Samo navijač
27. 03. 2026 20.32
Dlje kod fantje. 👏👏👏
Odgovori
0 0
Semek
27. 03. 2026 20.24
carica od carice. 👍👍👍
Odgovori
0 0
ReAnDa
27. 03. 2026 20.23
Znanstvena fantastika v živo.
Odgovori
+1
1 0
biggbrader
27. 03. 2026 19.42
Tooooo. Čestitke....
Odgovori
+8
8 0
BroNo1
27. 03. 2026 19.42
Prevnica/Planica, to je noro, kaj delajo otroci Prevc.
Odgovori
+11
11 0
