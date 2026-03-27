'Nepopisno. Že v zraku se mi je zdelo, da bi lahko šlo zelo daleč'

"Občutki so neverjetni. Že v zraku se mi je zdelo, da bi znalo iti zelo daleč. Po pristanku pa nepopisno. Uspelo mi je še enkrat in to na domačih tleh v Planici, kjer sem si vedno želela skočiti," je izjemen skok podoživela Nika Prevc, ki je tako za 6,5 metra izboljšala svoj osebni (in obenem svetovni) rekord. Pred letom dni je na istem prizorišču slavila svetovni rekord brata Domna v moški konkurenci, a takrat še ni slutila, da se ji bo tudi njej ponudila ta priložnost. "Lani še nisem vedela, da bo tukaj tudi priložnost za ženske. Ker je bil že konec sezone, z mislimi nisem bila pri skokih. Si pa seveda misliš: 'Vav, zelo dobro bi bilo, če bi tudi meni to uspelo.' Moram priznati, da me je na začetku sezone zelo presenetila odločitev, da že letos skačemo tu."

Tepeš: Do domna je zmanjkalo malo sreče

Izjemno vesel je, kakopak, bil tudi selektor Jurij Tepeš, ki pa je dejal, da ima Nika Prevc celo še nekaj rezerve: "Ko skakalec ali skakalka dobro odrine, to enostavno začuti. Takrat čutiš, da bo šlo zelo daleč. Morda je zmanjkalo malo sreče, da bi bila blizu Domnu." Obenem je Tepeš spomnil, da je pred skakalkami še zadnja preizkušnja sezone, zato velja kljub izjemnemu mejniku ohraniti mirno glavo. "Ne smemo pozabiti, da je tekma jutri in bo treba oddelati z glavo ter ne divjati. Ampak to je nekaj, zaradi česar je vredno trenirati celotno sezono."

Nika Prevc in reprezentančne sotekmovalke proslavljajo svetovni rekord. FOTO: Damjan Žibert

To je bilo sploh prvič, da so na planiški velikanki skakale tudi ženske. Morale bi že dopoldan, a sta bila oba treninga prestavljena zaradi vetra. 13 tekmovalk je tako priložnost dobilo šele po moški preizkušnji, na kateri je s konkurenco pometel Domen Prevc. Dolgo čakanje je še dodatno otežilo delo skakalkam, številne so imele v fazi letenja velike težave, a ne Nika Prevc. "Tudi jaz sem prestavljala trenutke, ko moraš biti zbran, da ne bi preveč razmišljala o skokih. Kakšen dan mi uspe, kakšen dan ne. Danes mi na srečo je," je v svojem slogu ostala skromna najboljša skakalka iztekajoče se sezone.

Nika Prevc je prvič letela v Planici. FOTO: Damjan Žibert

Svari, da na lovorikah ne gre zaspati

Kot pravi, bo potrebovala nekaj časa, da dojame, kaj ji je letos sploh uspelo. "Jutri (v soboto, op. a.) je zadnja, potem pa lahko začnem gledati za nazaj," je nadaljevala 21-letna šampionka in dodala, da si bo sezono najbolj zapomnila prav po svetovnem rekordu pred svojimi navijači. Obenem se zaveda, da ne gre spati na lovorikah. Domen Prevc je nedavno dejal, da si želi na vrhu ostati še vsaj pet sezon, podobne načrte pa ima tudi sama. "Skoki se razvijajo. Ne smeš zaspati, ker drugače te bodo drugi prehiteli. Domen zelo prav razmišlja in on je glavni, ki ga moram poslušati." Kaj pa bo trikratna dobitnica velikega kristalnega globusa počela po sezoni? Rada bi izkoristila zadnji sneg, ki je še ostal, zato se bo z bratom Cenetom podala smučat, je še razkrila.