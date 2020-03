Po odpovedi Cortine v Kranjski Gori in Areju dokončno o globusih

Italija, zlasti severni deželi Lombardija in Veneto, kjer je tudi svetovno znano smučišče z najlepšo kuliso Dolomitov, vršacev Tofane, je med z okužbo novega koronavirusa najbolj prizadetimi območji na svetu. Zdravstvene oblasti v sosednji Italiji so že ob izbruhu bolezni in naglem širjenju okužbe med prebivalstvom odpovedale vse množične prireditve, tudi športne. Odločitev za odpoved finala sezone svetovnega pokala je bila pričakovana. Krovna svetovna smučarska federacija se tudi ni odločila za možnost, da bi tekme izpeljali brez obiskovalcev pred praznimi tribunami. Odpovedanih tekem, glede na to, da gre za finalne tekme sezone, ne bodo nadomeščali, saj nadomestnih lokacij, kot možna izbira se je ponujala Skandinavija, v tako kratkem ni bilo možno najti.

Vrhunca zime bosta tako po sili izrednih razmere, zaradi epidemije koronavirusne bolezni covid-19 v slovenski soseščini, pod Vitrancem v Sloveniji in na Švedskem v Areju. V Kranjski Gori bo prihodnjo nedeljo, 15. marca, potrjen novi skupni zmagovalec seštevka zime med moškimi, v Areju pa skupnega seštevka zime med ženskami. Najbolj razočarani so seveda organizatorji v Cortini d'Ampezzo, kjer so se dve leti in pol intenzivno pripravljali na finale od 16. do 22. marca. Cortina bo naslednjega februarja gostila svetovno prvenstvo v alpskem smučanju. Kot je pojasnila Mednarodna smučarska zveza (Fis), je bil glavni razlog za odpoved finala dejstvo, da so številke nacionalne zveze športnikom odsvetovale potovanje v Italijo.

Kasper: Na prvem mestu je dobro počutje in zdravje

"Šlo je za zelo težko odločitev, vendar pa je na prvem mestu dobro počutje in zdravje športnikov, članov ekip in vseh, ki so kakorkoli povezani s svetovnim pokalom, kot tudi najširše javnosti,"je pojasnil predsednik Fis Gian Franco Kasper. "Seveda, da si nismo želeli, da bi se na takšen način, brez finalnih tekem, končal letošnji svetovni pokal, je pa res, da moramo upoštevati resnost razmer. Veselimo se, da bomo vseeno lahko na kasnejši datum na primeren način počastili letošnje zmagovalce svetovnega pokala," je še napovedal Kasper.

Iz povedanega je tako mogoče sklepati, da v Kranjski Gori in Areju ne bodo podeljevali velikih kristalnih globusov, ampak da bo mednarodna federacija slovesno lastnika in lastnico velikega kristalnega globusa razglasila, ko se bodo umirile razmere z okužbo. V Cortini je bilo na sporedu vsega skupaj osem posamičnih preizkušenj, štiri za ženske in štiri za moške, veleslaloma, slaloma, smuka in superveleslaloma. Gre sicer za finale sezone, kjer imajo pravico nastopa najboljši smučarji zime, po 25 najboljših v vsakem od seštevkov disciplin. Na finalu pa tudi podeljujejo lovorike, globuse, najboljšim v vsaki od disciplin ter najboljšim v seštevku vseh disciplin.

Na voljo še večina globusov

Že pred Cortino sta bila znana zmagovalca v kombinaciji, Italijanka Federica Brignoneje dobila kombinacijski globus, svojega drugega, Francoz Alexis Pinturaultpa svojega šestega kombinacijskega. Švicarka Corine Suterje osvojila oba seštevka v hitrih disciplinah, smukaškega in superveleslalomskega, kot prva po letu 2015 in Američanki Lindsey Vonn. Po odpovedani Cortini in še pred zadnjim smukom sezone v Kvitfjellu je Švicar Beat Feuzše tretjič po vrsti osvojil smukaški seštevek med moškimi. Manjkajo pa še dobitniki in dobitnice obeh velikih kristalnih globusov ter dobitniki malih globusov v slalomu, veleslalomu in moškem superveleslalomu.

Lastnik superveleslalomskega bo znan v nedeljo v Kvitfjellu. Vodi Švicar Mauro Caviezels 365 točkami, tri točke zaostaja Avstrijec Vincent Kriechmayr, 29 Norvežan Aleksander Aamodt Kilde, Avstrijec Matthias Mayerje zbral 324 točk in Norvežan Kjetil Jansrud305. V Areju bodo na sporedu še tri ženske tekme, paralelni slalom ter specialna veleslalom in slalom. Na voljo bo še 300 točk. V skupnem seštevku vodi Federica Brignone(1378 točk), 153 točk manj ima na drugem mestu Američanka Mikaela Shiffrin, ki je napovedala, da se bo po tekmovalnem premoru zaradi smrti očeta vrnila v karavano v Areju. Teoretične možnosti za veliki globus ima tudi Slovakinja na tretjem mestu Petra Vlhova(-189).

V Areju bo na sporedu slalomski dvoboj za mali globus Vlhova - Shiffrinova. Vlhova vodi s 460 točkami, Shiffrinova ima 20 točk manj. Za veleslalomski globus pa se obeta četveroboj Brignone - Vlhova - Shiffrinova - (Marta) Bassino. Brignone ima 407 točk, Vlhova 74 točk manj, Shiffrinova 93 točk manj, Bassinova 98 točk manj. Tudi v Kranjski Gori se obeta veleslalomski četveroboj za mali globus. Slovenec Žan Kranjecima na četrtem mestu v posebnem seštevku discipline 364 točk, Hrvat Filip Zubčić368, Pinturault 388, Norvežan Henrik Kristoffersenpa 394. Vitranški slalom bo dal tudi zmagovalca slalomskega seštevka. Kristoffersen je na vrhu s 552 točkami, Francoz Clement Noëlzaostaja le dve točki, v troboju pa je še Švicar Daniel Yule, ki ima 57 točk manj. V ospredju boja za naslov zmagovalca moškega seštevka zime in naslednika Avstrijca Marcela Hirscherjasta Norvežan Aamodt Kildein Pinturault.