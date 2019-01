Po odvzemu prve zmage Luitz upa na zmago na Casu

Odvetnica Anne Jakobje za nemško agencijo DPApovedala, da je v sredo vložila pritožbo na Mednarodno športno razsodišče v Lozani (Cas). Stefan Luitzje prvo zmago v karieri v Koloradu izgubil naknadno, ko se je izkazalo, da je med prvo in drugo vožnjo preko maske vdihoval kisik. Njegovo vdihovanje kisika so razkrili italijanski in švicarski novinarji, ki so ga pri tem posneli. Prizorišče svetovnega pokala v Koloradu je sicer na nadmorski višini nad 2000 metrov, kar pomeni, da bi vdihavanje dodatnega kisika lahko prineslo prednost.

Takšno početje ni prepovedano pri Svetovni protidopinški agenciji (Wada) in ni nelegalno, pri Mednarodni smučarski zvezi (Fis) pa je pomoč s kisikom na tekmovališčih pod okriljem Fisa prepovedana. Luitz se brani, da gre za protislovje med smernicami Wade in Fisa. Nemški smučar je najprej na Casu iskal začasno rešitev po hitrem postopku, da bi vsaj obdržal 100 točk, ki bi mu pomagale pri startnih številkah v nadaljevanju sezone, a ga je Cas zavrnil.

Jakobova je dejanje Fisa pred tremi tedni označila za "nezakonito oviro za športnika brez kakršne koli osebne krivde" in še dodala, da gre v primeru tudi za to, ali lahko takšno pravilo obvelja ali ga je treba popraviti v korist vseh športnikov. Luitz si je na nedavnem veleslalomu v Adelbodnu izpahnil ramo, vendar v nemškem taboru upajo, da se bo lahko vrnil v svetovni pokal že za nedeljsko tekmo v domačem Garmisch-Partenkirchnu, zadnjo pred svetovnim prvenstvom v Aareju.