Po padcu na smuku konec sezone za Reichelta

Avstrijski alpski smučar Hannes Reichelt je na sobotnem smuku za svetovni pokal v Bormiu hudo padel in so ga s helikopterjem prepeljali v bolnišnico. Tam so ugotovili, da si je huje poškodoval koleno.

Tako je za 39-letnega športnika že konec te sezone, so sporočili iz avstrijske reprezentance. Reichelta bodo operirali danes v kliniki v Innsbrucku, poroča avstrijska tiskovna agencija APA ter dodaja, da se lahko zgodi, da bo moral po novi poškodbi končati tudi športno pot. Doslej je v karieri zbral 13 zmag v svetovnem pokalu ter bil svetovni superveleslalomski prvak leta 2015 v Beaver Creeku ter v isti disciplini srebrn na svetovnem prvenstvu leta 2011 v Garmisch-Partenkirchnu.