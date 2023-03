Bliža se pokal Vitranc: pričakujejo gledalce, dobrodošli so tudi kužki

Dobra generalka proge je bila že januarska ženska tekma za Zlato lisico, so dejali organizatorji. "Leta 2024 bosta spet na sporedu dirki veleslalom in slalom, letošnji program je še z dvema veleslalomoma, s tem da v petek prostega treninga ni. Prijavljenih je okrog 80 tekmovalcev iz 27 držav na čelu z vsemi najboljšimi," je uvodoma povedal generalni sekretar OK Pokal Vitranc Srečko Medven .

Kot so dejali organizatorji, bo Pokal Vitranc 11. in 12. marca že drugo leto zaporedoma neklasičen z dvema veleslalomoma, ki sta kot nalašč za slovenskega asa Kranjca. Po treh letih se prireditev v Zgornjesavsko dolino vrača v polnem obsegu, tudi glede spremljevalnega programa.

Priprava proge poteka naprej že vse od lisice. Tekmovalna proga bo zaprta od ponedeljka, 6. marca. "Stanje na progi je zelo dobro. Kot vidite, imamo snega v izobilju. Prišel je tudi novi delegat Fisa Jani Hladnik in pohvalil progo. Jutri sledi še uradna kontrola Fisa."

Prodaja vstopnic se je začela 15. decembra, z željo, da bi organizatorji čim več vstopnic prodali v predprodaji. Otroci do 6 let imajo prost vstop, pa tudi vsi, ki bodo na ogled prišli z zastavo, veliko vsaj 150 cm. "Kot vedno so dobrodošli tudi kužki," je zatrdil Medven. V ta namen so zagnali tudi dve promocijski akciji, za valentinovo in na dan žena dobiš dve vstopnici za ceno ene.

Proračun, ta letos znaša 1,47 milijona evrov, še ni zaprt. "Še vedno nam manjka nekaj sredstev. Vendar pa upamo vsaj na pozitivno ničlo. Če nam bo to uspelo, bomo uspešni. Sredstva nam je v večini uspelo zagotoviti, pri čemer smo zelo oklestili stroške. Omejili smo tudi areno VIP. Naša želja je, da prodamo čim več vstopnic, ker s tem to postane pomemben vir za Pokal Vitranc," je še dejal prvi operativec kranjskogorske tekme.

Kot vsako leto se bo smučarski praznik začel v petek, ko sta na sporedu žreb startnih številk ter dobrodelni Grubin memorial na smučišču Kekec. Veleslalomski tekmi sta tako v soboto kot nedeljo na sporedu ob 9.30, v petek in soboto popoldan je na t. i. Trgu zmagovalcev v Kranjski Gori na sporedu tudi bogat spremljevalni program za vse obiskovalce.

"Letos v Kranjski Gori gostimo kar štiri velike športne prireditve. A vendar Pokal Vitranc tako kot finale smučarskih poletov velja za našo tradicionalno prireditev," je ob tem dejala županja Kranjske Gore Henrika Zupan.