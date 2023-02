Lanišek odličen drugi v Willingenu

Anže Lanišek, tretji v skupnem seštevku svetovnega pokala, je skočil kar 150 m in zanesljivo zaseda drugo mesto, s čimer se mu obetajo še desete stopničke v tej sezoni. Četrtouvrščeni Avstrijec Stefan Kraft namreč za Kubackim zaostaja 11,6 točke.

Žiga Jelar (128,7) je kot drugi najboljši Slovenec v prvi seriji pristal pri 140 m in je po polovici tekme deseti. Timi Zajc (124,5) je po petkovem strašljivem skoku in grdem padcu pri 161,5 m tokrat pristal pri 135 m in bo v drugi seriji napadel s 13. mesta.

Enajstič bo točke v tej sezoni osvojil Domen Prevc (122,1), po prvi seriji je 18. Petič v karieri pa jih bo prejel Žak Mogel (114,8), ki je 22. V slabših razmerah se je v finale skozi šivankino uho uvrstil Lovro Kos (107,9), sicer petouvrščeni iz kvalifikacij. Bil je 29.

Brez drugega nastopa pa je kot edini od slovenske sedmerice ostal Peter Prevc (105,4) na 31. mestu.