Po preblisku v kvalifikacijah novo razočaranje za Petra Prevca

Brez finala sta poleg Petra Prevca (35. mesto) danes ostala še Anže Lanišek na 36. in Žak Mogel na 38. mestu, medtem ko je Tomaž Naglič vnovič obstal že v kvalifikacijah.

Poleg Timija Zajca sta od šesterice slovenskih skakalcev v finalu nastopila še Domen Prevc in Jernej Damjan . Domen Prevc, ki je bil po prvi seriji na 13. mestu, je v finalu po padcu zdrsnil na 20. mesto, Damjan je končal kot 23.

Smučarski skoki (m), svetovni pokal, Engelberg, izidi:

1. Karl Geiger (Nem) 302,0 (135,0/141,0)

2. Piotr Žyla (Pol) 297,3 (134,0/136,0)

3. Daniel Huber (Avt) 295,5 (135,0/138,5)

4. Johann Andre Forfang (Nor) 295,3 (133,5/138,0)

5. Jevgenij Klimov (Rus) 294,6 (136,5/134,0)

6. Stephan Leyhe (Nem) 293,9 (135,0/135,5)

7. Ryoyu Kobayashi (Jap) 289,9 (130,0/135,0)

8. Stefan Kraft (Avt) 289,6 (129,5/137,0)

9. Kamil Stoch (Pol) 288,3 (129,0/133,0)

10. Michael Hayböck (Avt) 286,4 (124,0/137,5)

...

12. Timi Zajc (Slo) 283,1 (128,0/134,0)

20. Domen Prevc (Slo) 273,4 (129,0/138,0/padec)

23. Jernej Damjan (Slo) 264,0 (127,0/129,0)



Svetovni pokal, skupno (po 6 tekmah):

1. Ryoyu Kobayashi (Jap) 456

2. Piotr Žyla (Pol) 365

3. Johann Andre Forfang (Nor) 305

4. Kamil Stoch (Pol) 305

5. Karl Geiger (Nem) 277

6. Stephan Leyhe (Nem) 231

7. Jevgenij Klimov (Rus) 206

8. Andreas Wellinger (Nem) 191

9. Timi Zajc (Slo) 166

10. Robert Johansson (Nor) 166

...

11. Domen Prevc (Slo) 147

23. Anže Lanišek (Slo) 53

29. Jernej Damjan (Slo) 28

34. Žak Mogel (Slo) 18

48. Anže Semenič (Slo) 5