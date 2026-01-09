'Po prvem šoku in jezi trenutno kaže dobro'

Korošica si je konec novembra poškodovala mečnico in golenico v desni nogi med ogrevanjem v Gurglu, kar je končalo njeno sezono 2025/26, še preden jo je dobro začela. Poškodovala se je med prostim smučanjem na urejeni progi, ko se ji je vdrlo v enem zavoju, sile pri padcu pa so bile prevelike. Do poškodbe ji je kazalo dobro. Zlasti slalomski zavoji so obetali. V Leviju je bila prvič v najboljši deseterici s sedmim mestom. V Söldnu pa se je prvič uvrstila v drugo vožnjo in s 26. mestom osvojila prve točke na tem ledeniškem veleslalomu. Med padcem niti ni pomislila na poškodbo, ampak ali bo lahko nastopila na slalomu za svetovni pokal v Gurglu. "Ni šlo skozi," je opisala.

Neja Dvornik FOTO: AP

Nato je začutila, da je nekaj narobe, saj noge ni mogla obremeniti. Najprej je morala sezuti čevelj, seveda je nato sledil šok, jeza. "Se mi zdi, da sem se kar hitro sprijaznila s tem in se hitro osredotočila na rehabilitacijo. Mislim, da je bila odločitev za operacijo prava in tudi vsi koraki po njej so bili za zdaj pravi, trenutno dobro kaže," je bila dobre volje specialistka za slalomske in veleslalomske zavoje. Po operaciji je začela rehabilitacijo, občasno si pomaga pri hoji z berglami, kar je bilo mogoče videti tudi v Kranjski Gori, ko si je domači tekmi ogledala kot gledalka iz ciljne arene. "Vstavili so mi vijake, ploščico. En 'šrauf' bo šel ven verjetno konec januarja, do takrat noge ne smem polno obremenjevati, lahko pa delam vaje za vzdrževanje mišične mase in za trup," je dejala Dvornik. Poškodba ji je odstrla vpogled v novo življenjsko izkušnjo. "Ne morem tekmovati, kar težko sprejemam, saj rada tekmujem. Morala sem si nastaviti glavo, da najdem vse pozitivne stvari tudi v tem, ko gledam tekmo z domačega kavča. Zdaj se lahko vživim v to, kako 'kavč selektorji' gledajo nas. In zdaj tako gledam jaz in vidim, kaj nekateri delajo prav, kaj delajo narobe, kaj bi jaz naredila v takem primeru in mogoče bom to znala potem v naslednjih sezonah izkoristiti v svoj prid," je zabavnejši del prisilnega počitka opisala simpatična in zgovorna 25-letnica. "Ko bo 'šrauf' šel ven, upam, da bom lahko nogo postopoma začela obremenjevati na polno. Če se bom počutila v redu in ne bo bolečin, upam, da bom lahko začela spet normalno smučati in začela tam, kjer sem nehala, z občutki, ki sem jih imela," je napovedala športnica.