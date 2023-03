Po prvi seriji Slovenk ni med najboljšo deseterico

V prvi seriji so vladale precej spremenljive razmere. Nekatere skakalke so imele pomoč vetra v prsi, številne druge pa so imele močan veter v hrbet z nižjih zaletnih mest.

Branilka zlate kolajne z zadnjih dveh SP Maren Lundby je dobro izkoristila razmere in skočila 139,5 m, a komaj pristala. Točkovno se je z njo izenačila Kanadčanka Alexandria Loutitt s pet metrov krajšim skokom.