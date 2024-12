Novo avstrijsko slavje v Engelbergu, Zajc deseti

Timi Zajc, aktualni svetovni prvak z velike skakalnice, je bil po prvi seriji osmi, v drugo pa je po 129,5 m dolgem skoku ob nekoliko šibkejšem sneženju izgubil dve mesti. S tem je četrtič letos zasedel mesto med najboljšo deseterico, najboljši je bil peti, kar mu je uspelo dvakrat, in sicer v Wisli in Titisee-Neustadtu.

V finalu je mesto zadržal Lovro Kos (227,4) in bil na koncu 22. To so druge točke za 25-letnika iz Moravč, potem ko je bil v Ruki prav tako 22. Tik za njim se je zvrstil Anže Lanišek (224,9). V drugo je skočil slabše in izgubil osem mest. Dan prej je bil Lanišek šesti.

Za nastop med najboljšo trideseterico sta bila prekratka Žiga Jelar in Domen Prevc, ki sta zasedla 44. oziroma 46. mesto.

V boju za zmago je bilo že pred zadnjima dvema skokoma jasno, da bo zmaga avstrijska. Sobotni zmagovalec Jan Hörl (269,7) je čakal le še rojaka Stefana Krafta in Daniela Tschofeniga, prehitel pa ga je slednji za 5,1 točke, medtem ko je Kraftu za slavje zmanjkalo 6,8 točke.

Za Tshofeniga je bila to druga posamična zmaga v karieri in hkrati druga to sezono, potem ko je slavil že v Wisli.

Organizatorji so imeli ogromno težav zaradi močnega sneženja, zaradi česar je odpadla ženska preizkušnja, ter zaradi priprave skakalnice, s čimer se je moška tekma začela s polurno zamudo.

Skakalna karavana se bo zdaj podala v nemški Oberstdorf, kjer se bo s sobotnimi kvalifikacijami začela prestižna, že 73. turneja štirih skakalnic.