Schmid zmagovalka Lillehammerja, Slovenke brez deseterice

Nemke so danes slavile dvojno zmago, saj se je za Schmid na drugo mesto uvrstila Selina Freitag, ki je za zmago zaostala za 2,8 točke, tretja je bila Avstrijka Lisa Eder (231,7 točke).

V Lillehammerju je močno sneženje danes spremenilo tekmovalni spored. Kvalifikacije so opravili že zjutraj, brez tekme so od slovenske šesterice ostale Taja Bodlaj z 41., Tina Erzar z 48. in Katra Komar s 54. mestom.

Smučarske skakalke zdaj čaka teden dni tekmovalnega premora, nato pa bodo odpotovale na Kitajsko, kjer jih v olimpijskem Zhangjiakouju pri Pekingu 14. in 15. decembra čakata dve tekmi na srednji skakalnici.

Lillehammer, 24. novembra, izidi svetovnega pokala in skupni vrstni red:

* Izidi, Lillehammer, ženske:

1. Katharina Schmid (Nem) 238,9 točke (133,5/123 m)

2. Selina Freitag (Nem) 236,1 (130/129)

3. Lisa Eder (Avt) 231,7 (127/128)

4. Erin Maria Kvandal (Nor) 230,1 (128,5/125,5)

5. Ingvild Midtskogen (Nor) 226,6 (127,5/125,5)

6. Anna Odine Stroem (Nor) 225,7 (126/126,5)

...

11. Nika Prevc (Slo) 190,2 (121/113)

13. Ema Klinec (Slo) 187,8 (113/115)

25. Nika Vodan (Slo) 158,5 (107/115)

- brez tekme:

41. Taja Bodlaj (Slo),

48. Tina Erzar (Slo),

54. Katja Komar (Slo);

* Svetovni pokal, skupno (2):

1. Katharina Schmid (Nem) 180

2. Selina Freitag (Nem) 140

3. Nika Prevc (Slo) 124

4. Lisa Eder (Avt) 96

5. Anna Odine Stroem (Nor) 90

5. Ingvild Midtskogen (Nor) 90

...

21. Ema Klinec (Slo) 20

24. Nika Vodan (Slo) 18

35. Taja Bodlaj (Slo) 1