Po prvi vožnji: Pinheiro Braathen v vodstvu, Kranjec 14.

Avstrijec Stefan Brennsteiner je drugi (+0,21), Švicar Loic Meillard tretji (+0,63). Najboljšemu slovenskemu veleslalomistu je na Norveškem pripadla čast, da zaključi slovenske nastope na letošnjih tekmah svetovnega pokala v alpskem smučanju. Žan Kranjec si je finalno tekmo sezone priboril kot 13. veleslalomist zime.
Na startu prve vožnje je nosil številko 11, a se na prvi postavitvi ni najbolje znašel. Neprepričljiva vožnja pomeni, da se bo v finalu na postavitvi svojega trenerja Roka Šaleja moral zelo potruditi, da bo zadržal mesto v najboljši petnajsterici. Le najboljših 15, in ne 30, na finalu sezone osvoji točke za svetovni pokal.
Na zadnjem moškem veleslalomu sezone se odvija sila zanimiv boj za mali kristalni globus. Marco Odermatt, ki je že osvojil smukaški, superveleslalomski in skupni seštevek zime, si je po odstopu zmanjšal možnosti, da bi sezono končal tudi na veleslalomskem vrhu. Odermattu se je napaka primerila že po prvem odseku. To je bil Odermattov drugi odstop to zimo v prvi vožnji veleslaloma po Copper Mountainu.
Od tega, ali mu bodo danes ob velikem kristalnem globusu izročili še majhnega veleslalomskega, je zdaj vse odvisno od izzivalca Braathna. Brazilec, ki je bil do leta 2024 član norveške reprezentance in dobro pozna smučišče v Hafjellu, v seštevku zaostaja 45 točk. Po odstopu rojaka ima tudi Meillard z zaostankom 89 točk ob zmagi in napaki Brazilca teoretične možnosti za prevzem veleslalomske krone sezone.
