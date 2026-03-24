Po prvi vožnji: Pinheiro Braathen v vodstvu, Kranjec 14.

Avstrijec Stefan Brennsteiner je drugi (+0,21), Švicar Loic Meillard tretji (+0,63). Najboljšemu slovenskemu veleslalomistu je na Norveškem pripadla čast, da zaključi slovenske nastope na letošnjih tekmah svetovnega pokala v alpskem smučanju. Žan Kranjec si je finalno tekmo sezone priboril kot 13. veleslalomist zime.

Na startu prve vožnje je nosil številko 11, a se na prvi postavitvi ni najbolje znašel. Neprepričljiva vožnja pomeni, da se bo v finalu na postavitvi svojega trenerja Roka Šaleja moral zelo potruditi, da bo zadržal mesto v najboljši petnajsterici. Le najboljših 15, in ne 30, na finalu sezone osvoji točke za svetovni pokal.