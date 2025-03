Meillard mojstrsko ubranil prednost iz 1. vožnje in preprečil norveško slavje

Kljub temu je za šesto zmago v karieri in drugo slalomsko v svetovnem pokalu zadržal 21 stotink sekunde naskoka pred Norvežanom Atlejem Liejem McGrathom na drugem in 47 stotink pred njegovim rojakom, ki zastopa Brazilijo, Lucasom Pinheirom Braathnom .

Slovencev na prizorišču olimpijskih iger leta 1994 ni bilo na startu. Tekmovalci se zdaj selijo na finale sezone v ameriškem Sun Valleyju, kjer bodo na sporedu še zadnje štiri posamične tekme.

Svetovni pokal, moški slalom, Hafjell, končni vrstni red:

1. Loic Meillard (Švi) 1:57,05

2. Atle Lie McGrath (Nor) +0,21

3. Lucas Pinheiro Braathen (Nor) +0,47

4. Timon Haugan (Nor) +0,53

5. Henrik Kristoffersen (Nor) +0,65

6. Fabio Gstrein (Avt) +0,68

7. Clement Noel (Fra) +1,06

8. Tanguy Nef (Švi) +1,12

9. Billy Major (VBr) +1,32

10. Ramon Zenhüasern (Švi) +1,40

...