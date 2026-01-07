Po prvi vožnji v Madonni vodi Finec Eduard Hallberg

Eduard Hallberg se je na progo pognal s številko 21 in za 16 stotink sekunde izboljšal čas presenetljivo vodilnega Tanguyja Nefa. Tretji je Clement Noel, ki zaostaja za 23 stotink sekunde.

Prvo vožnjo so zaznamovale izjemno majhne razlike, saj prvih deset smučarjev loči le 65 stotink sekunde. Četrtouvrščeni Henrik Kristoffersen za vodilnim Fincem zaostaja za 29 stotink sekunde, peti Timon Haugan pa le tri stotinke več.

Slovenci svojega predstavnika na slalomu v Madonni di Campiglio nimamo.