Zimski športi

Po prvi vožnji v Madonni vodi Finec Eduard Hallberg

Madonna di Campiglio, 07. 01. 2026 18.23 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
Ž.Ž.
Tanguy Nef

V alpskem smučanju je januar že tradicionalno mesec za slalomiste. Prva od kar petih slalomskih preizkušenj se pravkar odvija v Madonni di Campiglio, po prvi vožnji vodi Finec Eduard Hallberg. Pred drugouvrščenim Švicarjem Tanguyjem Nefom ima 16, pred tretjim Clementom Noelom pa 23 stotink sekunde prednosti.

Eduard Hallberg
Eduard Hallberg
FOTO: Profimedia

Eduard Hallberg se je na progo pognal s številko 21 in za 16 stotink sekunde izboljšal čas presenetljivo vodilnega Tanguyja Nefa. Tretji je Clement Noel, ki zaostaja za 23 stotink sekunde.

Prvo vožnjo so zaznamovale izjemno majhne razlike, saj prvih deset smučarjev loči le 65 stotink sekunde. Četrtouvrščeni Henrik Kristoffersen za vodilnim Fincem zaostaja za 29 stotink sekunde, peti Timon Haugan pa le tri stotinke več.

Slovenci svojega predstavnika na slalomu v Madonni di Campiglio nimamo.

