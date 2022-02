Po prvi vožnji vodi Hectorjeva, Hrovatova četrta

Sara Hector, vodilna v seštevku discipline v svetovnem pokalu, si je priborila najboljše izhodišče za napad na tretje olimpijsko veleslalomsko zlato za Švedsko po Pernilli Wiberg (1992) in Ingemarju Stenmarku (1980). Švedinja je dobila oba zadnja veleslaloma pred OI na Kronplatzu in v Kranjski Gori, pred tem je zmagala tudi na drugem veleslalomu zime v Courchevelu. Na drugem mestu je Avstrijka Katharina Truppe z zaostankom 30 stotink sekunde, tretja je Italijanka Federica Brignone (+0,42), bronasta iz Pyeongchanga. Tik za najboljšo trojico je že Slovenka. Hrovatova se na progi zadržala pet desetink več kot Italijanka. Tekmovalka iz Podkorena bo v drugi vožnji napadala tretjo slovensko olimpijsko kolajno na teh igrah. Na startu prve vožnje so bile štiri Slovenke in vse so se uvrstile v najboljšo trideseterico. Ana Bucik je na 16. mestu (+1,86), Andreja Slokar je 20. (+2,52), Tina Robnik pa 21. (+2,62).