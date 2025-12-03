Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiOdbojka Zimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Zimski športi

'Po prvi zmagi sezone mi je pošteno odleglo'

Ljubljana, 03. 12. 2025 06.00 | Posodobljeno pred eno minuto

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
M.J. , D.S.
Komentarji
0

Tudi ženska smučarska skakalna vrsta je, podobno kot moški kolegi, z uvodom v sezono zadovoljna. Nika Prevc je v Falunu slavila svojo 23. zmago v svetovnem pokalu, ki jo je popeljala na drugo mesto skupno. Skakalke že v četrtek čaka naslednja tekma svetovnega pokala v Wisli.

"Z začetkom sem kar zadovoljen. Začeli smo kar umirjeno. Nika Vodan je na vseh tekmah skakala na zelo visoki ravni, je povsem blizu vrha. Tudi Katra Komar je na večjih napravah naredila korak naprej, tega se veselim. Tudi obe debitantki sta zelo blizu točk oziroma na robu. Čeprav smo zimo začeli brez treh skakalk, na katere smo računali, smo kljub temu med najboljših trideset. To je zelo dobro," je uvod v skakalno sezono ocenil selektor ženske vrste Jurij Tepeš.

Preberi še Izpolnili cilj, da v sezono startajo bolje kot lani

Kot je povedal, se bo ekipi za tekme na Poljskem pridružila še Jerica Jesenko. Niki Prevc se je z zmago v Falunu z ramen odvalil kamen, je dejala na novinarski konferenci. "Res mi je odleglo. Tista tekma mi bo ostala v zelo lepem spominu, ker sem se tako dobro počutila ves dan," je dejala junakinja zadnjih dveh sezon, ki je na Švedskem našla pravo formo.

smučarski skoki nika prevc
Naslednji članek

Lena Repinc do rezultata kariere, Anamarija Lampič odlično začela, a klavrno končala

  • Bauhaus katalog
  • Makita set orodij
  • Cubes hladnilnik
  • figura božiček
  • Božično drevo
  • Led figurica
  • Božična razsvetljava
  • Akustični panel
  • Konvektorski grelnik
  • Kopalniško pohištvo
  • Svetlobna veriga
  • Zložljivi podest
  • Božične krogle
KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1385