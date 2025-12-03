'Po prvi zmagi sezone mi je pošteno odleglo'

"Z začetkom sem kar zadovoljen. Začeli smo kar umirjeno. Nika Vodan je na vseh tekmah skakala na zelo visoki ravni, je povsem blizu vrha. Tudi Katra Komar je na večjih napravah naredila korak naprej, tega se veselim. Tudi obe debitantki sta zelo blizu točk oziroma na robu. Čeprav smo zimo začeli brez treh skakalk, na katere smo računali, smo kljub temu med najboljših trideset. To je zelo dobro," je uvod v skakalno sezono ocenil selektor ženske vrste Jurij Tepeš.