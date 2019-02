Po smuku močno sneženje 'odneslo' še moški veleslalom v Garmischu

Prireditelji moškega veleslaloma za svetovni pokal v nemškem Garmisch-Partenkirchnu so morali zaradi slabega vremena (močno sneženje) v zadnjih 24 urah odpovedati še drugo tekmo zapored.

Najboljši slovenski veleslalomist zadnjih let Žan Kranjec je tako zaman čakal na zadnjo tekmo pred odhodom na sever Evrope, kjer najboljše alpske smučarje in smučarke v naslednjih 14 dneh čaka vrhunec letošnje sezone – nastop na svetovnem prvenstvu.



Močno sneženje je tako v zadnjih 24 urah 'odneslo' še veleslalom, ki bi moral biti na sporedu ob 10.30. Zaradi prevelikih količin snega so morali dan prej prireditelji nesojenih tekem v Garmischu odpovedati tudi smuk.