Norvežani zgroženi: 'Če bi smuči padle sekundo kasneje ...'

Zgodilo se je na svetovnem prvenstvu v poletih. V nedeljo zvečer sta bili v Oberstdorfu na sporedu še dve seriji ekipne tekme, norveški skakalec Marius Lindvik se je ravno pripravljal na spust po naletu, ko so mimo priletele smuči in zapeljale čez njegove. Ena za drugo sta smučki zdrseli čez odskočno mizo in se odkotalili v dolino. Izkazalo se je, da gre za smuči Domna Prevca, ki je za Lindvikom čakal na skok.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke

"Kakšna drama! Prihaja par smuči, kritična situacija," je vzkliknil komentator televizije TV2 Peder Mørtvedt, ko je opazil kotaljenje ob sedečem Lindviku. Stvari bi šle lahko pošteno narobe, če bi ga smuči zadele, ko bi že stal na nogah, vendar se Norvežan na srečo še ni spustil po strmini navzdol.

"Bilo je vprašanje le nekaj sekund, kdaj bo štartal ob zeleni luči za skok. To bi bilo lahko izjemno nevarno zanj," je bil kritičen tudi strokovni sodelavec televizije NRK Johan Remen Evensen, ki je priznal, da kaj takega med tekmo še ni videl.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke

"Ne skačemo na majhnem hribčku. Če bi smuči izgubil le sekundo kasneje, si sploh ne upam pomisliti, kaj bi se lahko zgodilo," je zmajeval z glavo tudi vodja smučarskih skokov pri Norvežanih Jan Erik Aalbu, poroča portal VG.

Mogočna letalnica v Oberstdorfu na Bavarskem FOTO: AP

Lindvik: 'Sprva sem bil jezen'

Kako je sam doživel to nevarno situacijo, je opisal tudi Lindvik sam. "Ravno sem se pripravljal na skok, ko sem za seboj zaslišal strašanski hrup. Prižgala se je zelena luč, preden sem smučko dobil v čevelj in pomislil sem, da zdaj ne bom več mogel skočiti," je pripovedoval za TV2.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke

"Smučka je priletela s stotih metrov višine in pristala tik za mojim desnim čevljem. Sprva sem bil precej jezen, vendar sem se uspel pomiriti in dobro skočiti," je nadaljeval. Dodal je, da ve, da zna biti Domen Prevc včasih nekoliko nepredvidljiv.

Pričevanje poljskega skakalca

Obstajata dve razlagi, kako je prišlo do pobeglih smuči. Po prvi je Prevc naslonil smuči na šotor ob zadnji kontroli, nato pa so mu ušle izpod nadzora. Po drugi razlagi pa naj bi poljski predskakalec videl prostovoljca, ki se je v hudem sneženju obrnil z dežnikom, zadel ob Domnove smuči in jih s tem potisnil po zaletišču.

"S kotičkom očesa sem opazil, da je Domen naslonil smuči na kabino za pregled opreme. Tam preprosto ni prostora. Vsi se sučejo naokrog, držijo dežnike, piha. Nekdo se je obrnil, nekaj se je zgodilo in smuči so zdrsnile," je Wiktor Fickowski opisal za poljsko stran Skijumping.

Ulovljena Prevčeva pobegla smučka FOTO: Profimedia

Ob tem je opozoril tudi na postavitev same kabine. "Postavljena je pod kotom. Če bi bila postavljena ravno, bi se smuči lahko ustavile na stopnicah. Namesto tega so zdrsnile proti zaletišču. Niso padle "normalno", ampak so preprosto poletele dol," je orisal nesrečne okoliščine.

(Ne)pravilna odločitev

Čeprav je Prevc hitro dobil nov par smuči, se to po mnenju odgovornih pri mednarodni smučarski zvezi (FIS) ni zgodilo pravočasno. Krivdo za pobegle smuči so pripisali Prevcu samemu, zato so mu prepovedali skok v prvi seriji. Slovenija je posledično ostala brez možnosti za medaljo na ekipni tekmi.

Anže Lanišek in Domen Prevc med ekipno tekmo FOTO: AP

Je pa to osvojila Norveška, zaradi česar tamkajšnji mediji pojejo še večje hvalospeve hladnokrvnemu Lindviku, ki ga bližnje srečanje s pobeglimi smučmi ni vrglo iz tira. Marius Lindvik je dejal, da se ne želi vmešavati v odločitev žirije, da Domen Prevc v prvem krogu ni smel skakati.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke