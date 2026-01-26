Naslovnica
Zimski športi

Norvežani zgroženi: 'Če bi smuči padle sekundo kasneje ...'

Oslo, 26. 01. 2026 13.22 pred 1 uro 3 min branja 26

Avtor:
T.H.
Marius Lindvik in Prevčeve smuči

Medtem ko se v Sloveniji črnilo preliva predvsem okoli prepovedi nastopa Domnu Prevcu in izgubljeni ekipni medalji, se na Norveškem osredotočajo na drug vidik. Opozarjajo, da bi se večer lahko končal tudi tragično. Prevčeve pobegle smuči so namreč zadele njihovega Mariusa Lindvika, ko se je ta že pripravil na skok. "Nočna mora vsakega skakalca," se držijo za glavo. Oglasil se je tudi Lindvik sam.

Zgodilo se je na svetovnem prvenstvu v poletih. V nedeljo zvečer sta bili v Oberstdorfu na sporedu še dve seriji ekipne tekme, norveški skakalec Marius Lindvik se je ravno pripravljal na spust po naletu, ko so mimo priletele smuči in zapeljale čez njegove. Ena za drugo sta smučki zdrseli čez odskočno mizo in se odkotalili v dolino. Izkazalo se je, da gre za smuči Domna Prevca, ki je za Lindvikom čakal na skok.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

"Kakšna drama! Prihaja par smuči, kritična situacija," je vzkliknil komentator televizije TV2 Peder Mørtvedt, ko je opazil kotaljenje ob sedečem Lindviku. Stvari bi šle lahko pošteno narobe, če bi ga smuči zadele, ko bi že stal na nogah, vendar se Norvežan na srečo še ni spustil po strmini navzdol.

Preberi še FIS ravnal neprofesionalno? 'Nein, nein!'

"Bilo je vprašanje le nekaj sekund, kdaj bo štartal ob zeleni luči za skok. To bi bilo lahko izjemno nevarno zanj," je bil kritičen tudi strokovni sodelavec televizije NRK Johan Remen Evensen, ki je priznal, da kaj takega med tekmo še ni videl.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

"Ne skačemo na majhnem hribčku. Če bi smuči izgubil le sekundo kasneje, si sploh ne upam pomisliti, kaj bi se lahko zgodilo," je zmajeval z glavo tudi vodja smučarskih skokov pri Norvežanih Jan Erik Aalbu, poroča portal VG.

Mogočna letalnica v Oberstdorfu na Bavarskem
Mogočna letalnica v Oberstdorfu na Bavarskem
FOTO: AP

Lindvik: 'Sprva sem bil jezen'

Kako je sam doživel to nevarno situacijo, je opisal tudi Lindvik sam. "Ravno sem se pripravljal na skok, ko sem za seboj zaslišal strašanski hrup. Prižgala se je zelena luč, preden sem smučko dobil v čevelj in pomislil sem, da zdaj ne bom več mogel skočiti," je pripovedoval za TV2.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

"Smučka je priletela s stotih metrov višine in pristala tik za mojim desnim čevljem. Sprva sem bil precej jezen, vendar sem se uspel pomiriti in dobro skočiti," je nadaljeval. Dodal je, da ve, da zna biti Domen Prevc včasih nekoliko nepredvidljiv.

Pričevanje poljskega skakalca

Obstajata dve razlagi, kako je prišlo do pobeglih smuči. Po prvi je Prevc naslonil smuči na šotor ob zadnji kontroli, nato pa so mu ušle izpod nadzora. Po drugi razlagi pa naj bi poljski predskakalec videl prostovoljca, ki se je v hudem sneženju obrnil z dežnikom, zadel ob Domnove smuči in jih s tem potisnil po zaletišču.

Preberi še Bizarno: Prevc ostal brez smuči, Slovenija brez medalje

"S kotičkom očesa sem opazil, da je Domen naslonil smuči na kabino za pregled opreme. Tam preprosto ni prostora. Vsi se sučejo naokrog, držijo dežnike, piha. Nekdo se je obrnil, nekaj se je zgodilo in smuči so zdrsnile," je Wiktor Fickowski opisal za poljsko stran Skijumping.

Ulovljena Prevčeva pobegla smučka
Ulovljena Prevčeva pobegla smučka
FOTO: Profimedia

Ob tem je opozoril tudi na postavitev same kabine. "Postavljena je pod kotom. Če bi bila postavljena ravno, bi se smuči lahko ustavile na stopnicah. Namesto tega so zdrsnile proti zaletišču. Niso padle "normalno", ampak so preprosto poletele dol," je orisal nesrečne okoliščine.

(Ne)pravilna odločitev

Čeprav je Prevc hitro dobil nov par smuči, se to po mnenju odgovornih pri mednarodni smučarski zvezi (FIS) ni zgodilo pravočasno. Krivdo za pobegle smuči so pripisali Prevcu samemu, zato so mu prepovedali skok v prvi seriji. Slovenija je posledično ostala brez možnosti za medaljo na ekipni tekmi.

Anže Lanišek in Domen Prevc med ekipno tekmo
Anže Lanišek in Domen Prevc med ekipno tekmo
FOTO: AP
Preberi še Molk slovenskih skakalcev in pritožba vodilnih

Je pa to osvojila Norveška, zaradi česar tamkajšnji mediji pojejo še večje hvalospeve hladnokrvnemu Lindviku, ki ga bližnje srečanje s pobeglimi smučmi ni vrglo iz tira. Marius Lindvik je dejal, da se ne želi vmešavati v odločitev žirije, da Domen Prevc v prvem krogu ni smel skakati.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Manj dlake na jeziku so imeli ostali: "Ne more skočiti, ker bi se s tem le osramotil. To je grozna napaka. Neverjetno," je bil prepričan komentator Mørtvedt. Tudi Evensen je menil, da je bila odločitev žirije o prepovedi skoka pravilna. Slovenska smučarska zveza je medtem na odločitev FIS vložila uradni protest.

Preberi še FIS se brani: 'Krivda je Prevčeva'
pobegle smuči Domen Prevc Marius Lindvig Oberstdorf FIS

FIS ravnal neprofesionalno? 'Nein, nein!'

'To je nekaj, kar daje zadovoljstvo, sploh za svojo domovino in grb'

KOMENTARJI26

Volja
26. 01. 2026 14.48
Če lahko zgoraj se prostovoljci sprehajajo, potem bi bilo bolj učinkovito, če bi iz vsake ekipe bil en njihov spremljevalec gor in bdel nad tekočo logistiko. 🤔 Lahko smo veseli, da ta lapsus ni pustil posledice pri M. Lindviku in da so osvojili bronasto kolajno. 💪 Upajmo na boljšo uvrstitev na OI. Želim si, da to ne bo vplivalo na psihofizično pripravljenost Domna Prevca kot njegovih kolegov na žlahtnih Olimpijskih igrah. Dajmo to temo pospraviti čim preje z medijskegq pulta.
Odgovori
0 0
bik730
26. 01. 2026 14.46
Iskati sedaj kaj bi bilo, če bi bilo.... hvala bogu se je vse skupi srečno končalo...delati sedaj neko dramo okoli tega je nepotrebno...zgodilo se je in časa ne moreš zavrteti nazaj...glede Doma pa enako je kakor je...smola ni kej...i kakršna koli pritožba pa če tudi v prid ne bo spremenila ničesar...
Odgovori
+2
2 0
turkiz
26. 01. 2026 14.36
Zakaj Prevc, zakaj Zajc...po mojem mnenju namera...
Odgovori
0 0
Miran1960
26. 01. 2026 14.34
Naši imajo prav in tudi Norvežane razumem. Ob tapravi organizaciji se kaj takega sploh ne more zgodit; naj se vprašajo hanziji kaj ima za delat slon v trgovini s porcelanom z marelo v rokah. naj raje priznajo, da bi vse naredili, da bi Domna spravili iz tira in res upam da se jim fant ne bo dal-dajmo naši!
Odgovori
+3
3 0
zani10
26. 01. 2026 14.31
Najvecji krivci organizatorji
Odgovori
+5
5 0
Yon Dan
26. 01. 2026 14.29
Tako se s svetovnim prvakom ne dela. Jaz bi na Prevčevem mestu, za zmeraj odpovedal Obersdorf.
Odgovori
+3
3 0
ZIPPO
26. 01. 2026 14.24
Vsi so glasni zdaj!!!Da bi pa kdo od njih pokazal obžalovanje ker Domen ni skočil,to pa ne!
Odgovori
+4
4 0
petka5
26. 01. 2026 14.28
Krivijo napacnega... organizatorji so krivi
Odgovori
+5
5 0
lambert
26. 01. 2026 14.21
Skoda za sport. Seveda Norvežani kdo pa drug sicer bi ostali brez odlicja. Vseeno dobro za Lindvika da se mu ni nic zgodilo. Pustiti mu bi morali skociti potem pa najti krivca za smuci ... in odlociti. To bi bilo posteno. Nihce ni bil oskodovan razen nas Slovencev.
Odgovori
+5
5 0
petka5
26. 01. 2026 14.29
Tokrat imajo prav, situacija bi se lahko tragicno koncala, pa za to NI KRIV DOMEN, AMPAK ORGANIZATOR..IN FIS zdaj dela ogrooomnoooo napako, ker za vse krivi Domna, ne pokaze pa niti malo na odgovornost organizatorja.
Odgovori
+5
5 0
LANDSER
26. 01. 2026 14.19
dejte nehat jokat pač je zahebu priznajte pač tko je in pika...tle pa samo jokanje v komentarjih...grow up snowflakes
Odgovori
-6
2 8
lokson
26. 01. 2026 14.03
"Smučka je priletela s stotih metrov višine in pristala tik za mojim desnim čevljem. Sprva sem bil precej jezen, vendar sem se uspel pomiriti in dobro skočiti," je nadaljeval. Dodal je, da ve, da zna biti Domen Prevc včasih nekoliko nepredvidljiv. A je sploh kdo prebral, kaj je zapisal družbeno politični delavec. Smučka padla iz višine 100 metrov!!!
Odgovori
+10
10 0
Dragica Cegler
26. 01. 2026 13.58
A niso prav Norvežani lani goljufal?
Odgovori
+28
28 0
gonisetaubi
26. 01. 2026 13.58
zgroženi niso bili ko so goljufali z dresi ..a to pa ne
Odgovori
+26
26 0
proofreader
26. 01. 2026 13.57
To je primer za inšpektorja Vrenka.
Odgovori
+13
15 2
boslo
26. 01. 2026 14.18
Horatio to reši v 45 minutah, z reklamami vred
Odgovori
+3
3 0
periot22
26. 01. 2026 13.54
Plačana stara mama z Marelo!
Odgovori
+9
9 0
1ddenis1
26. 01. 2026 13.53
jokice na kubik
Odgovori
-1
3 4
Teofil
26. 01. 2026 13.53
Najbolj pošteno bi bilo,da se Domen Prevec opraviči Lindviku za nastalo situacijo
Odgovori
-11
3 14
kryptix
26. 01. 2026 13.56
Da se ta z dežnikom opraviči obema bi bilo še najbolje.
Odgovori
+14
14 0
klop12
26. 01. 2026 13.52
dobra reklama za skoke, ker ponavadi se spi na kavču med prenosom
Odgovori
+5
8 3
300 let do specialista
26. 01. 2026 13.44
"Strašabski hrup"🤣🤣🤣🤣🤣👌👌 pa ta umre, če sliši buldožerja! Kakšno dramo izvajajo ni za brati več...
Odgovori
+14
14 0
2fast4
26. 01. 2026 13.37
Kero dramo delajo... kakšne drame imajo šele v svojem privatnem življenju...
Odgovori
+9
12 3
Bozjidar
26. 01. 2026 13.36
Skoraj? Če ne bi imel stric jajca,bi bil teta
Odgovori
+10
10 0
bibaleze
