Zimski športi

'Počutim se dobro, smučam dobro in se veselim prvih tekem'

Ljubljana, 22. 10. 2025 07.59 | Posodobljeno pred 1 uro

Alpski smučarji bodo med prvimi krenili v novo sezono tekmovanj na najvišji ravni v zimskih športih na prostem. Udeležence belega cirkusa že konec tedna, 25. za ženske in 26. za moške, čaka veleslalomska uvertura svetovnega pokala olimpijske sezone 2025/26. Na tradicionalnem uvodu v sezono svetovnega pokala v alpskem smučanju bo nastopilo pet Slovencev.

Na ledeniku Rettenbach bo potrditev za dobro poletno delo iskalo pet Slovencev. Pri slovenski ekipi za tekmi nad Söldnom na Tirolskem ne bo presenečenj. Na moškem veleslalomu bo nastopil najboljši veleslalomist v ekipi Žan Kranjec, ki je tudi edini Slovenec, ki se lahko na vsakem veleslalomu bori za stopničke. Izkušeni Slovenec, ki bo 15. novembra dopolnil 33 let, je eden najbolj stalnih smučarjev, že deveto sezono po vrsti bo sezono odprl kot član elitne veleslalomske sedmerice. 

Žan Kranjec
Žan Kranjec FOTO: Profimedia

Ta položaj mu zagotavlja najboljše startno izhodišče na mestih od 1 do 7 v prvi vožnji tekme. "Lani sem zaključil z boljšimi občutki in naredil kar nekaj sprememb na materialu. Potem sem to prenesel v novo sezono in naredil še nekaj malih popravkov. Počutim se dobro, smučam dobro in se veselim prvih tekem," je za uradno spletno stran krovne smučarske zveze med drugim dejal Žan Kranjec. Lansko ledeniško uverturo je Kranjec končal na šestem mestu. 

V Söldnu je že tekmoval vrhunsko in bil trikrat na stopničkah. "Dobro se počutim in dobro smučam in se veselim tekme," je še dejal na novinarski konferenci na sedežu Smučarske zveze Slovenije v Ljubljani. Kranjec se na uvod ni pripravljal v Söldnu, ampak čez mejo v Italiji v Val Senalesu, kjer so tudi člani drugih reprezentanc in njegovi tekmeci.
 

V Söldnu bo prvič startal tudi član ekipe za evropski pokal Miha Oserban, ki se veseli uvodne tekme v svetovnem pokalu in je vesel priložnosti. "Zelo vesel sem priložnosti nastopa v Söldnu. Imeli smo že dva dni treninga tam. Gre za nek nov teren, ki sem ga solidno osvojil. Sem zelo motiviran, saj gre za prvo tekmo v sezoni in si želim pokazati, kaj znam," pa je poevdal najmlajši član slovenskih alpincev Oserban.

medwd
22. 10. 2025 09.42
60 funkcionarjev na SZS prikloplenih na proračun za 3 tekmovalce. ne more bit slaba sezona.
ODGOVORI
0 0
golobnadob
22. 10. 2025 08.55
+2
Vsako leto enako, potem pa izgovori po tekočem traku.
ODGOVORI
2 0
zmerni pesimist
22. 10. 2025 08.45
+1
Uh spet hvala pred tekmami
ODGOVORI
2 1
