V Planici moči meri 30 najboljših skakalcev letošnje sezone

Domen Prevc in Anže Lanišek

V petek sta Domen Prevc in Anže Lanišek z dvojno zmago poskrbela, da je v dolini donela Zdravljica, sobotno zadnjo ekipno tekmo sezone pa so Slovenci v postavi Lovro Kos, Prevc, Timi Zajc in Lanišek končali na tretjem mestu, kar je manj od pričakovanj, a fantje pravijo, da medalji ne bodo gledali v zobe.