Podčufarova razočarana nazaj domov, tik pred Pokljuko potrjeni grehi Besseberga

Namen nastopa v slovenski reprezentanci je bil resen. Že oktobra 2019 je ruska zveza dovolila prestop Olgi Podčufaroviv Slovenijo. Tekmovalka je nato začela trening v načrtovani novi domovini, a načrti so dobili drugačen razplet. Novico je na Instagramu potrdila kar tekmovalka sama.

"Kot veste, sem v Sloveniji živela 18 mesecev in čakala na uradno dovoljenje, da nastopim za novo državo. A obrnilo se je tako, da se vračam v Rusijo. Tega ni pričakoval nihče. Ne bom se spuščala v podrobnosti, a lahko povem, da mi zakonodaja v Evropski uniji ne dovoljuje, da končam proceduro za pridobitev državljanstva. S tem možnosti, da bi nastopila za Slovenijo, nimam. Zgodba je bila zame sicer velik izziv, a tudi priložnost za razvoj in osebno rast," tekmovalko povzema tiskovna agencija Tass.

'Udarec pod pas'

Podčufarova je dejala, da je bil končni razplet nepričakovan tako zanjo kot za Slovensko smučarsko zvezo (SZS), saj je po uvodnih dogovarjanjih vse kazalo na dobro sodelovanje.

"Zame je to udarec pod pas. Vse sem stavila na to, a se ni izšlo. Sebi sem dokazala, da si kjerkoli in v vsakih pogojih želim napredovati kot športnica in kot oseba. Zdaj bom s tem nadaljevala v Rusiji," še povzemajo športnico.

Osemindvajsetletna Moskovčanka, ki je pred petimi leti prve stopničke v karieri osvojila prav na Pokljuki, je na dovoljenje nastopa za Slovenijo čakala več kot leto dni. V svetovnem pokalu ni nastopila že tri sezone, saj se je po koncu kariere julija 2019 odločila za vrnitev in kasneje za odhod v Slovenijo, kjer so od nje pričakovali poživitev dela v mladi ženski vrsti, ki išče pot do vrhunskih dosežkov, zapletlo pa se je pri dokumentih.

Tik pred Pokljuko potrjeni grehi Andersa Besseberga

Norvežan Anders Besseberg je bil 25 let predsednik Mednarodne biatlonske zveze (IBU). Po škandalu na IBU in menjavi s Švedom Ohlejem Dahlinom se je s primerom spopadla zunanja neodvisna preiskovalna komisija, ki Bessebergu očita "sistematično podkupljivo in neetično ravnanje na čelu zveze".

Med glavnimi očitki na račun Besseberga so dolgoletno načrtno prikrivanje dopinga v zameno za luksuzna potovanja, drage ure, velike vsote denarja, celo prostitutke in zabave na loviščih, saj je bil Besseberg tudi zaprisežen lovec, poroča nemška tiskovna agencija dpa. V prvi vrsti gre po mnenju komisije za prikrivanje dopinga v ruski izbrani vrsti, saj si je tamkajšnja zveza očitno ustvarila ekskluziven status pri predsedniku IBU, ki je branil ruske interese in prikrival nečednosti. Ob zdaj 74-letnem Bessebergu je v poročilu o nečednem početju med letoma 2008 in 2018 izpostavljena tudi takratna generalna sekretarka IBU Nemka Nicole Resch. Aprila 2018 sta se zato oba poslovila s svojih položajev.

Delovanje brez vsakršnega nadzora, transparentnosti in odgovornosti

V prejšnji teden objavljenem poročilu komisija Bessebergu očita, da se že pred letom 2008 ni oziral na etične vrednote in da ni imel interesa, da bi biatlonski šport zaščitil pred prevarami, zamena pa so bili denar, lovski izleti in plačljiva spolnost. Norvežan se zaradi vsega prejetega po mnenju komisije ni resno soočil z vprašanjem dopinga, nikoli ni uveljavil sankcij proti Rusiji, še več, lagal je več organizacijam in prevaral celo lastno predsedstvo na IBU.

Rescheva naj bi po ugotovitvah komisije v prvih letih Bessebergu celo nasprotovala, komisija pa ji očita, da predvsem pri vprašanju dopinga ni bila dovolj odločna, kasneje pa je celo sodelovala z Bessebergom. Sama je te očitke vselej zanikala.

"Popolno pomanjkanje temeljnih varnostnih ukrepov v IBU je pomenilo, da je prejšnje vodstvo lahko delovalo brez nadzora, transparentnosti in odgovornosti," je dejal vodja komisije Jonathan Taylor, ki je s sodelavci preveril več kot 70.000 dokumentov in opravil pogovore s 60 ljudmi. In prav na podlagi ugotovitev komisije se bo sestala neodvisna komisija, ki bo preverila podlago za tožbo proti Bessebergu in Reschovi.

Tudi dodelitev SP Pokljuki pod drobnogledom

Pod drobnogledom se je znašlo tudi svetovno prvenstvo, ki se bo prihodnji teden začelo na Pokljuki. Prvotno ga je dobil ruski Tjumen in že takrat so se pojavile prve govorice o nečednostih in nepravilnostih pri dodelitvi. Komisija ugotavlja, da je imel tudi v tem primeru velik vpliv Besseberg in njegova politika do ruske zveze, posamezni predstavniki kongresa IBU pa naj bi bili tudi podkupljeni, da so "pravilno" glasovali.

V poročilu komisije je govora o zneskih med 25.000 in 100.000 evri. Šele leta 2017, po razkritju dopinške afere na zimskih olimpijskih igrah v Sočiju 2014, je krovna biatlonska zveza Tjumnu prvenstvo odvzela in ga kasneje na kongresu v Poreču dodelila Pokljuki.