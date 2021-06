Pogačar: Kljub dejstvu, da večina jedra odhaja k ljubljanskim rivalom, ne smemo biti potrti

V izjavi za javnost, ki so jo objavili na spletni strani kluba, je direktor kluba Anže Pogačar spomnil na težko, naporno in unikatno sezono, ki so jo zaznamovali pandemija, prazne dvorane in izpad dohodkov. Poudaril pa je trdo delo, borbo, vztrajnost in uspehe. "Pred nami je že nova sezona z novimi izzivi. V zadnjih 14 dneh se je zgodilo veliko premikov in sprememb, ki so zamajala tla v našem klubu. Naš klub zapušča kar nekaj pomembnih členov iz pretekle sezone, ki so našli nove izzive v boljših ligah in bogatejših klubih. Kljub dejstvu, da velika večina odhaja k našemu največjemu rivalu, zaradi njihovih odhodov ne smemo biti preveč potrti, jezni in razočarani, ampak razumevajoči, saj njihovi odhodi pomenijo, da je naš klub izpolnil svoje poslanstvo, ki si ga je zadal na začetku sezone - razvoj mladega hokejskega kadra," so sporočili pri Siju Acroniju Jesenicah. Napovedali so, da se bodo potrudil, da bodo odhode v največji možni meri uspešno nadomestili ter okrepili vodstvo kluba, da bodo v prihodnosti finančno močnejši. Poudarili so še, da niso obupali, v novo sezono pa bodo vstopili optimistično in z močno jekleno voljo.

Anže Pogačar je sporočil, da ostaja na mestu direktorja kluba tudi v sezoni 2021/22. "Po zelo uspešni lanski sezoni in številnih odhodih iz kluba bi se bilo tudi meni sedaj najlažje posloviti od kluba, vendar pa nisem človek, ki bi se bal izzivov in bežal od odgovornosti. Lani sem občnemu zboru in predsedniku obljubil, da bom ostal na mestu direktorja kluba do konca sezone 2021/22 in ker klub še vedno potrebuje mojo pomoč, bom držal besedo. Ekipa bo nastopala v državnem prvenstvu in pokalu Slovenije ter mednarodni ligi AHL," je dejal Pogačar.

Napovedal je, da bodo v kratkem imenovali novega trenerja in začeli pogovore z igralci ter sestavili okostje ekipe.