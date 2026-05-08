Sprememba v alpskem smučanju: Pokal Vitranc z novim terminom

V skladu z osnutkom koledarja bo žensko tekmovanje na poligonu Podkoren konec januarja, alpske smučarke se bodo 29. januarja merile na tekmi v veleslalomu, dan pozneje bo po klasičnem sporedu nekdanje mariborske Zlate lisice na vrsti še tekma v slalomu. Svetovni pokal v alpskem smučanju bo tudi v naslednji sezoni tekmovalno zelo bogat in za smučarje, ki tekmujejo v vseh disciplinah, sila naporen - s 43 moškimi tekmami na 21 prizoriščih in 40 ženskimi tekmami na 20 smučiščih. Ključni cilj pri sestavi je bil doseči urnik, s katerim bi uravnotežili hitre in tehnične discipline, izpostavljajo pri mednarodni zvezi. "To prinaša pravičnost v boju za veliki kristalni globus, koledar pa je naletel tudi na zelo pozitiven odziv tudi s strani športnikov," je po seji dejal Markus Waldner, glavni direktor tekem svetovnega pokala za moške.

Markus Waldner FOTO: AP

V skladu s tradicijo se bosta obe svetovni seriji tekmovanj začeli z ledeniškima veleslalomoma 24. in 25. oktobra v Söldnu. Uverturi bo sledil slalomski uvod v Leviju in Gurglu. Turneji se bosta nato razšli, moški se bodo odpravili v Copper Mountain na superveleslalom in veleslalom. Medtem se bodo ženske po enoletni odsotnosti zaradi nadgradnje sistemov zasneževanja in infrastrukture sedežnic vrnile v Killington, kjer bosta veleslalom in slalom. Moški bodo ostali v Združenih državah Amerike, kjer bodo imeli dva smuka, superveleslalom in veleslalom v Beaver Creeku, ženske pa bodo odpotovale v Kanado na dvojno dirko veleslaloma v Tremblantu.

Medtem ko se bodo moški nato odpravili v Evropo, bodo ženske ostale v Severni Ameriki, kjer se bodo pomerile v dveh smukih in superveleslalomu v Beaver Creeku. Tik pred božičem bo Alta Badia gostila moške na prvem nočnem slalomu po namestitvi reflektorjev. Na Gran Risi bo tudi veleslalom. Madonna di Campiglio je na koledarju prav tako z nočnim slalomom. Drugi italijanski smučišči Bormio in Cortina se vračata na koledar svetovnega pokala, potem ko sta bili letos februarja prizorišči olimpijskih iger.

Žan Kranjec v Kranjski gori FOTO: Foto Bobo

Med božičem in novim letom bo Gosau v Avstriji gostil prvi tekmi svetovnega pokala, veleslalom in slalom, saj bo v ženski konkurenci nadomestil Lienz. Dodaten nočni veleslalom za ženske bo potekal v Flachauu po namestitvi novih reflektorjev. Jasna in Garmisch-Partenkirchen se vračata na ženski koledar, pri čemer bo slednji gostil dva smuka, ki sta bila prestavljena iz Lenzerheideja, ki ima omejitve na zgornjem delu proge. Lenzerheide bo 20. in 21. februarja vseeno gostil dva superveleslaloma.