Zimski športi

Sprememba v alpskem smučanju: Pokal Vitranc z novim terminom

Kranjska Gora, 08. 05. 2026 12.20 pred 1 uro 3 min branja 0

Avtor:
STA
60. Zlata lisica v Kranjski gori

Pododbor za svetovni pokal v alpskem smučanju se je na spomladanskem srečanju Mednarodne smučarske zveze (Fis) v Portorožu seznanil z osnutkom tekmovalnega koledarja za sezono 2026/27. Slovenija na koledarju ostaja z žensko in moško tekmo. Veleslalom in slalom alpskih smučarjev za Pokal Vitranc bosta v Kranjski Gori že 2. in 3. januarja.

V skladu z osnutkom koledarja bo žensko tekmovanje na poligonu Podkoren konec januarja, alpske smučarke se bodo 29. januarja merile na tekmi v veleslalomu, dan pozneje bo po klasičnem sporedu nekdanje mariborske Zlate lisice na vrsti še tekma v slalomu.

Svetovni pokal v alpskem smučanju bo tudi v naslednji sezoni tekmovalno zelo bogat in za smučarje, ki tekmujejo v vseh disciplinah, sila naporen - s 43 moškimi tekmami na 21 prizoriščih in 40 ženskimi tekmami na 20 smučiščih. Ključni cilj pri sestavi je bil doseči urnik, s katerim bi uravnotežili hitre in tehnične discipline, izpostavljajo pri mednarodni zvezi.

"To prinaša pravičnost v boju za veliki kristalni globus, koledar pa je naletel tudi na zelo pozitiven odziv tudi s strani športnikov," je po seji dejal Markus Waldner, glavni direktor tekem svetovnega pokala za moške.

FOTO: AP

V skladu s tradicijo se bosta obe svetovni seriji tekmovanj začeli z ledeniškima veleslalomoma 24. in 25. oktobra v Söldnu. Uverturi bo sledil slalomski uvod v Leviju in Gurglu. Turneji se bosta nato razšli, moški se bodo odpravili v Copper Mountain na superveleslalom in veleslalom. Medtem se bodo ženske po enoletni odsotnosti zaradi nadgradnje sistemov zasneževanja in infrastrukture sedežnic vrnile v Killington, kjer bosta veleslalom in slalom.

Moški bodo ostali v Združenih državah Amerike, kjer bodo imeli dva smuka, superveleslalom in veleslalom v Beaver Creeku, ženske pa bodo odpotovale v Kanado na dvojno dirko veleslaloma v Tremblantu.

Medtem ko se bodo moški nato odpravili v Evropo, bodo ženske ostale v Severni Ameriki, kjer se bodo pomerile v dveh smukih in superveleslalomu v Beaver Creeku.

Tik pred božičem bo Alta Badia gostila moške na prvem nočnem slalomu po namestitvi reflektorjev. Na Gran Risi bo tudi veleslalom. Madonna di Campiglio je na koledarju prav tako z nočnim slalomom. Drugi italijanski smučišči Bormio in Cortina se vračata na koledar svetovnega pokala, potem ko sta bili letos februarja prizorišči olimpijskih iger.

FOTO: Foto Bobo

Med božičem in novim letom bo Gosau v Avstriji gostil prvi tekmi svetovnega pokala, veleslalom in slalom, saj bo v ženski konkurenci nadomestil Lienz. Dodaten nočni veleslalom za ženske bo potekal v Flachauu po namestitvi novih reflektorjev.

Jasna in Garmisch-Partenkirchen se vračata na ženski koledar, pri čemer bo slednji gostil dva smuka, ki sta bila prestavljena iz Lenzerheideja, ki ima omejitve na zgornjem delu proge. Lenzerheide bo 20. in 21. februarja vseeno gostil dva superveleslaloma.

Soldeu bo v ženski konkurenci s tehničnima tekmama v začetku marca nadomestil Are. Švedsko prizorišče so dodali na moški koledar naknadno s tekmama v veleslalomu in slalomu 13. in 14. marca, saj se bo gostitelj svetovnega prvenstva leta 2025 Saalbach vrnil na spored z moškima tekmama v smuku in superveleslalomu konec februarja.

Dokončno bodo koledarju prižgali zeleno luč člani predsedstva federacije, koledarji pa bodo na mizi tudi na jesenskih srečanjih pododbora.

Vrhunec sezone bo svetovno prvenstvo, ki bo od 1. do 14. februarja v Crans Montani v Švici. Tako kot v sezoni 2024/25 bo finale svetovnega pokala v Sun Valleyju v ZDA.

mojito88521
08. 05. 2026 13.25
Nic Kanade za moški del.
