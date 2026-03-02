Pokal Vitranc: Uspešno bijemo bitko s pretoplim vremenom

"Na terenu je še nekaj aktivnosti, ki potekajo v skladu z načrtom, postavljamo vso potrebno zaščito za tekmovalce," je dejal vodja priprave tekmovalne proge Gorazd Bregant . Vreme za zdaj z organizatorji ne sodeluje v celoti oziroma po željah. "V zadnjih dneh nam je pobralo nekaj snega, to se pravi kar precej snega, okrog 25 cm debeline, na predelu, kjer je najbolj izpostavljen soncu in kjer je bila s teptalnim strojem dodatno povzročena škoda. Na teh mestih smo morali sneg še dodatno navoziti, ga utrditi, zdaj sledi nadaljnje delo," je izzive priprave v spomladanskih razmerah razkril Bregant.

Snežna kontrola Mednarodne smučarske zveze je v četrtek prižgala zeleno luč za organizacijo tekmovanja svetovnega pokala v alpskem smučanju v Kranjski Gori. Zelena luč pa je tudi pomenila, da so se lahko začele dejavnosti za končno pripravo tekmovalne proge v Podkorenu, kjer bosta potekali tekmi jubilejnega 65. Pokala Vitranc. V skladu s pravili od ponedeljka naprej na progo ne bodo več spuščali teptalnih strojev, razen če bi to zahtevale razmere. Začeli so postavljati zaščitne mreže, zaščite z blazinami, po potrebi bo sledilo še kakšno fino glajenje površine.

En del tekmovalne proge bodo v prihodnjih dneh zanesljivo utrjevali z vodo, gre za krajši zgornji del, v ostalem delu pa imajo zelo dobro bazo, tako da ni bojazni. "Za celotni teren imajo pozitivno oceno, se pa morajo dnevno prilagajati trenutnim temperaturam, ki so nore. Zadnjih nekaj dni so se temperature povzpele do 15 stopinj, kar vpliva na zniževanje snega, vendar za zdaj ne razmišljajo o tem, da bi morali veleslalom v soboto izpeljati z nižjega rezervnega starta," je dejal Bregant.

Za zdaj po snežni površini še niso posuli soli. "Soljenje je po zdajšnjem planu predvideno dan pred tekmo v petek. Najprej moramo teren dovolj ohladiti, v terenu mora biti dosti vode, da snega ne bo izsušilo in potem na rahlo posoliti preko celega terena. Potem upamo na mrzlo, jasno noč," je dodal Bregant. "Prvi tek v soboto brez soli, druga vožnja s soljo. Zaenkrat je enak scenarij tudi za nedeljo. Torej, če bi bila jasno ponoči, bi izpeljali prvi vožnji obeh tekem brez soli s pomočjo narave, drugi vožnji s pomočjo 'kemije'," je finalno pripravo predstavil Bregant.

Smučarji na progi pred tekmo ne bodo trenirali, bodo pa uradni trening pred tekmo omogočili na ogrevalni progi, na kateri so zagotovili enake pogoje kot na tekmovalni progi, vključno z zaščito in vsem, kar sodi zraven, kar je nedvomno dodana vrednost tekmovanju, je dejal vodja priprave proge.