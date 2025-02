Pokalu Vitranc prižgali zeleno luč

Po uradni snežni kontroli Mednarodne smučarske zveze (Fis) so potrdili izvedbo moških tekem svetovnega pokala na poligonu Podkoren. Tekmi v veleslalomu in slalomu bosta po urniku 1. in 2. marca. Alpski smučarji in ljubitelji zimskih športov v naravi lahko pričakujejo novo vrhunsko tekmovanje in prireditev, so prepričani organizatorji. Lansko izvedbo so morali odpovedati zaradi močne odjuge. Prizadevni kranjskogorski delavci so se bili prisiljeni soočiti z grenko lekcijo in pričakali zimo odločeni, da se črni scenarij ne bo ponovil.