Pokljuka ostaja brez gledalcev do konca prvenstva

Na Pokljuki do konca prvenstva ne bo gledalcev.

Svetovno prvenstvo v biatlonu se je začelo 9. februarja, ko se je na Pokljuki zbralo 337 tekmovalcev iz 38 držav. Organizatorji so imeli pripravljene različne scenarije za prihod različnega števila gledalcev, vendar so se bili zaradi ukrepov za preprečevanje širjenja novega koronavirusa nekaj dni pred odprtjem prisiljeni obisku povsem odpovedati.

Predsednik organizacijskega odbora Jelko Kacin je tedaj nakazal možnost, da bi tekme – v dveh tednih jih je na sporedu 12 – spremljali vsaj zdravstveni delavci, ki so se že dvakrat cepili proti covidu-19. Kot je dejal konec januarja, bi lahko to razumeli kot zahvalo tistim, ki so najbolj izpostavljeni v boju proti tej zahrbtni bolezni.

A po Dolinškovih besedah se to ne bo zgodilo."Žal trenutno to ni mogoče za nobeno tekmovanje,"je o gledalcih na športnih prireditvah dejal na današnji novinarski konferenci o aktualnem stanju glede bolezni covid-19.