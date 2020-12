Pokljuka z optimističnimi napovedmi: Omejeno število obiskovalcev

Pokljuka je 9. septembra 2018 na kongresu Mednarodne biatlonske zveze v Poreču uradno postala gostiteljica IBU svetovnega prvenstva v biatlon 2021."Delo in priprave na svetovno prvenstvo so potekali nemoteno," so sporočili organizatorji.

V januarju 2020 je bil uspešno izveden test, in sicer tekmovanje za BMW IBU svetovni pokal v biatlonu. Čez poletje so bili opravljeni tudi vsi pomembni infrastrukturni posegi na Rudnem polju (ureditev tekaških prog, gozdnega roba, sanacija akumulacijskega jezera, ureditev ceste in obračališč). V sredini septembra je bil pripravljen elaborat izvedbe prvenstva, ki je predvideval obisk do približno 12.000 obiskovalcev na dan, pripravljene vse infrastrukturne rešitve in izbrani vsi izvajalci.

V vsem tem času je bilo veliko pozornosti namenjene tudi promocijskim aktivnostim. Izvedeni sta bili dve mednarodni promocijski akciji – Biathlon Tour Mobil in Pokljuška hiša na svetovnem prvenstvu v biatlonu v italijanski Anterselvi. Že v oktobru 2019 so bile organizirane tudi delavnice za tour operaterje. Na podlagi teh uspešnih akcij so predvsem tujci izkazali velik interes za obisk in ogled svetovnega prvenstva na Pokljuki, kar se je kazalo po prodanih vstopnicah in rezervacijah namestitev na Bledu, v Bohinju in okolici.

OO Pokljuka je glede na trenutno zdravstveno situacijo (epidemija novega korona virusa) in razvoj dogodkov v svetu čakal z odločitvijo glede načina izvedbe prvenstva. Prilagojen je bil osnovni načrt, pripravljeni so bili različni scenariji in finančni načrti prireditve. Ker pa sta do prvenstva le še slaba dva meseca, je organizator odločitev sprejel danes in si s tem zagotovil dovolj časa za učinkovito pripravo in varno izvedbo prvenstva. Koordinacijska skupina OO Pokljuka je tako sprejela odločitev, da glede na trenutno situacijo priprave potekajo po prilagojenem scenariju izvedbe, ki predvideva do največ 500 dnevnih obiskovalcev. Pri tem bodo upoštevana vsa priporočila in smernice IBU ter navodila NIJZ, s katerimi je organizator ves čas v stiku.

"Organizator bo spremljal stanje epidemiološke slike v Sloveniji in bo po potrebi prilagajal število obiskovalcev. Sprotno bo omejeval ali dodatno sproščal prodajo dnevnih vstopnic glede na dovoljeno in možno končno število obiskovalcev. Vsi, ki so vstopnice že kupili in jim ogled ne bo omogočen, jim bo povrnjena celotna kupnina," so sporočili organizatorji IBU svetovnega prvenstva na Pokljuki.