Na Pokljuki so pripravljeni na začetek biatlonskega SP

"Še vedno si prizadevamo, da bi gledalce pripeljali vsaj simbolično, da bi kdo navijal v živo in da bi se tisti, ki so se že dvakrat cepili in se borili s covidom, lahko udeležili tekmovanja ter navijali za domače in tuje biatlonce,"je ob predstavitvi prvenstva izjavo predsednika organizacijskega odbora Jelka Kacinaposredovala Biatlonska zveza Slovenije.

Kot je pojasnil, gre za zahvalo tistim, ki so bili najbolj izpostavljeni v boju proti covidu 19. "Simbolično pa bi bili tudi predstavniki vseh gledalcev. Obenem pa s tem odpiramo možnosti za druge športne prireditve, da bi tisti državljani, ki bodo cepljeni, šport lahko naredili bolj živ, kot je bil v preteklem letu. Veliko bo odvisno od tega, kaj se bo zgodilo v prihodnjih dneh, a velja povabilo in če se bo le dalo, bomo to možnost tudi izkoristili,"je še povedal Kacin.



Pokljuški delavci so ob obilici snega opravili odlično delo in se že ukvarjajo z zadnjimi podrobnostmi."Kar je dolgoročno pomembno, pa je, da imamo tudi veliko boljšo infrastrukturo. Sanirala se je akumulacija vode, gozdni rob, imamo razširjeno cesto, odstavni pas tik pred vojašnico, kjer je omogočen boljši dostop in parkiranje, imamo novo optično povezavo in najboljše nastavke, da skupaj z občinama Bled in Bohinj nadaljujemo to biatlonsko tradicijo."



"Zase lahko rečem, da si želimo še, da bi naša ekipa na čelu z olimpijskim podprvakom Jakovom Fakom uspela doseči tudi kakšen izjemen rezultat. Tekmovalci si to zaslužijo, za nas pa bi bila to pika na i. Predvsem pa si želimo, da bi vsi tisti, ki bodo prišli na Pokljuko, ostali zdravi. V času covida 19 je to še kako zahtevna operacija,"je še dejal Kacin in dodal, da bi si sam želel še polne tribune, zdaj pa bodo to nalogo morale opraviti televizije.