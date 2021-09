Pol leta po padcu zelena luč za Tandeja

"Zelo zabavno bo. To je odličen začetek, da se lahko vrnem doma na Norveškem na celinskem pokalu konec tedna v Midtstuenu. Veselim se, da bom videl, kakšni so moji najboljši skoki. Ponovno bo 'kul' tekmovati," je dejal 27-letni Daniel-Andre Tande za spletno stran domače izbrane vrste. "Za Danielom je dolgotrajna pot do okrevanja po grdem padcu v Planici. Razveseljivo je, da je zdaj spet pripravljen tekmovati," je dejal trener Andreas Vilberg. Tekma v Midtstuenu bo prva mednarodna preizkušnja na Norveškem vse od zaprtja države zaradi koronske krize, ki je marca 2020 odnesla tudi tekme turneje raw air. Kot je Tande dejal že pred časom, se padca na finalu svetovnega pokala pod Poncami, po katerem so ga morali celo oživljati, ne spominja. Potem ko so mu reševalci takoj nudili prvo pomoč, so ga s helikopterjem prepeljali v ljubljanski UKC, v katerem je bil več dni v umetni komi, preden je dovolj okreval, da se je vrnil domov.

Pred kratkim je Tande spet začel trenirati. "Bilo je fantastično, da sem lahko spet skočil," je dejal v videoposnetku, ki ga je konec avgusta objavila Mednarodna smučarska zveza (Fis).