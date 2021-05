Po trenerju Šivicu še trije železarji v Tivoliju

"Ponosen, da sem ponovno del HK SŽ Olimpije, s katero sem do sedaj osvojil že kar nekaj lovorik. Veselim se ponovnega nastopanja in igranja v Tivoliju, na mojem domačem terenu," je ob povratku v Tivoli za uradno spletno stran ljubljanskega kluba dejal Žan Jezovšek. "Vesel sem, da se vračam nazaj v HK SŽ Olimpijo, s katero sem že osvojil štiri lovorike (dva Pokala Slovenije, mednarodno ligo AHL in DP). V Tivoliju se počutim kot doma," pa je povedal drugi izmed povratnikov v zmajevo gnezdoŽan Us.