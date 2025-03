(Pol)eksot z nalakiranimi nohti: začelo se je kot šala, zdaj je senzacija

OGLAS

V soboto se povzpnemo po stopnicah na veliko leseno tribuno, s katere se odpira lep pogled na ciljno strmino tekmovalne proge v Kranjski Gori. V prvi vrsti ob ograji stoji dekle, ki si je prej obraz pokrivalo z rokami, ko je napeto spremljalo boj za najvišja veleslalomska mesta.

Ob njej je bil drog z brazilsko zastavo in značilno podobo Lucasa Pinheira Braathna z dvignjenimi pisanimi nohti. Po tem, ko se je njenemu ljubljencu z odlično finalno vožnjo uspelo uvrstiti tik pod sam vrh veleslaloma za 64. Pokal Vitranc, se je obrnila k nam in nam razložila zgodbo o nastanku njegovega kluba navijačev. Ta je precej nenavadna.

Njej je namreč ime Darka in je Slovakinja, nima nobene povezave z Brazilijo ali Norveško, Braathna niti poznala ni. Je pa velika ljubiteljica smučanja in navijačica svoje rojakinje Petre Vlhove, katere jakno tudi nosi, nam pokaže napis na robu. Spremlja pa tudi dogajanje na tekmovalni smučariji na splošno, zato je vedela za spor takratnega norveškega reprezentanta s tamkajšnjo smučarsko zvezo. Z predsednikom norveške izpostave navijaškega kluba avstrijskega brkatega veterana Manuela Fellerja, ki mu je lani pri 32 letih uspelo priti do tekmovalnega naslova, sta se šalila glede upokojevanja in prostih mest v beli karavani, on pa ji je izdelal nalepke z Braathnovo podobo.

Tega je po naključju spoznala marca lani v Alta Badii in mu izročila nalepko: "Zelo mu je bila všeč, čez štiri dni pa je na novinarski konferenci najavil povratek pod brazilsko zastavo," se smeji Darka. Na Instagramu je takoj zatem odprla profil njegovega navijaškega kluba. "Klub svojih oboževalcev je tako dobil že nekaj mesecev, preden se je uradno spet pognal na progo," dodaja. Oktobra se je začela nova sezona in mladi smučar je takrat že imel svojo navijaško bazo v številnih državah sveta.

Darka je tudi sama obiskala številne tekme: Sölden, Levy, Kitzbühl, svetovno prvenstvo v Saalbachu. S seboj nosi tudi majhne brazilske zastavice in nalepke, ki jih deli med navdušene gledalce. Včeraj je denimo z njimi mahala tudi naključna italijanska družina. Darka, ki to počne zgolj za hobi, pravi, da si niti predstavljala ni, da bo Lucasov navijaški klub požel toliko zanimanja. "Objave delijo njegovi sorodniki, sploh mama, pa nekdanji športniki, smučarska zveza. Teta na Norveškem je sploh njegov največji oboževalec in mi ves čas pošilja slike," pripoveduje.

Darko znova srečamo tudi danes, vendar veliko slabše volje. Braathen je namreč v prvi vožnji nedeljskega slaloma odstopil tik pred ciljem. Skupaj z njo so bili razočarani tudi ostali navijači, ki so tekmovalca glasno spodbujali vso pot navzdol. Darka je pozneje stekla k ograji v ciljnem izteku, Lucas je slekel svojo štartno številko in ji jo podpisal, nato je sledil tolažilen objem in še nekaj spodbudnih besed.

Norveška upokojitev, brazilska vrnitev Lucas Braathen je konec oktobra 2023 pri 23 letih in dva dni pred otvoritvijo nove sezone presenetljivo napovedal tekmovalno upokojitev. Eden največjih norveških talentov v tehničnih disciplinah je takrat s prezgodnjo tekmovalno upokojitvijo šokiral vse, je poročal STA. Iz tekmovalnega alpskega smučanja se je umaknil zaradi spora z norveško smučarsko zvezo, potem ko je v sezoni 2022/23 osvojil slalomski seštevek svetovnega pokala. V ozadju spora je bilo precej restriktivno tolmačenje osebnih tržnih in marketinško-oglaševalskih pravic. Konflikt je sprožilo dejstvo, da je Braathen oglaševal podjetje za oblačila brez dovoljenja matične zveze.

Med športnim premorom je bil didžej, delal je celo kot model, a spoznal, da pogreša smučarska tekmovanja.

Po izpuščeni sezoni svetovnega pokala alpskih smučarjev je nato marca lani na novinarski konferenci razkril, da načrtuje vrnitev v tekmovalno smučanje, želel pa je tekmovati pod zastavo domovine svoje matere: "Vesel sem, da bom zastopal Brazilijo v svetovnem pokalu, na svetovnem prvenstvu in na olimpijskih igrah," meri že na Torino 2026. Predsednik brazilske zveze Anders Pettersson je dejal, da bi Braathen lahko "spremenil igro" za to južnoameriško državo v zimskih športih. Pravila mednarodne smučarske zveze (Fis) dopuščajo spremembo države, če ima tekmovalec družinske povezave z novo državo, za katero namerava nastopati.

Braathen je po očetu Norvežan, po materi Brazilec. Ima srednje ime Pinheiro, kar je portugalsko poimenovanje za bor, s čimer se je poklonil svoji materi in svoji brazilski dediščini. Njegov zaščitni znak so postali tudi nalakirani nohti.

Je specialist za tehnične discipline, slalom in veleslalom, vztrajno niza uvrstitve na zmagovalni oder. V svetovnem pokalu se je šestnajstkrat uvrstil na oder za zmagovalce, petkrat na najvišji stopnički. Krstno zmago v karieri je dosegel leta 2020 na uvodni veleslalomski tekmi svetovnega pokala v sezoni v Söldnu. Leta 2022 je do končnega prvega mesta prišel z 29. mesta po prvi slalomski vožnji v Wengnu. S tem je takrat postavil tudi mejnik kot prvi, ki mu je uspelo narediti takšen preskok do zmage. Tisto sezono je osvojil tudi slalomski globus, ob koncu sezone 2022/23 premagal starejšega in izkušenejšega norveškega specialista Henrika Kristoffersena, ki ga je včeraj ugnal tudi v Kranjski Gori.