Zajc po izjemnem drugem nastopu poletel do zmage v Oberstdorfu

Najboljši Slovenec to zimo Timi Zajc, ki prvič nastopa na letalnici, je je zmagal na poletih v Oberstdorfu. V finalu so poleg Zajca nastopili še trije slovenski letalci. Naš mladi skakalec je sploh prvič v karieri nastopil na letalnici. Zajc je postal 13. Slovenec z zmago na tekmah najvišje ravni.

Timi Zajc med nastopom v Oberstdorfu. FOTO: AP

Mladi slovenski smučarski skakalecTimi Zajc je na svoji prvi tekmi v poletih izvrstno nastopil, v finalu osebni rekord premaknil na 233,5 metra ter s skupnim zbirom 430,1 točke prepričljivo slavil zmago. Za 18-letnika, ki je 13. Slovenec z zmago v svetovnem pokalu, so to po drugem mestu v Sapporu druge zaporedne stopničke. Po polovici tekme so bili drugi slovenski skakalci uvrščeni med 26. in 28. mestom, v finalu pa so napredovali.

Najboljši med Slovenci z 22 zmagami je Peter Prevc, ki se ta čas po dveh operacijah in poškodbi gležnja v domovini pripravlja na nadaljevanje sezone.

Anže Semenič (380,2 točke) na 19., Domen Prevc (376,7) na 20. inAnže Lanišek(364,4) na 24. mesto. Brez finala je danes na 35. mestu končal Žiga Jelar, že v kvalifikacijah pa sta obstala Tilen Bartolin Jurij Tepeš. "To je fantastično. Prvič sem na poletih in kar zmagal. Uspel mi je osebni rekord in prva zmaga v svetovnem pokalu. To je noro," je v prvi izjavi za medije po premierni zmagi v svetovnem pokalu povedal Zajc. "Res nisem verjel, da bi lahko zmagal, saj sta imela vodilna Kamil Stoch in Piotr Žyla ogromno prednost. To so moje druge stopničke, upam, da bom na takšen način tudi nadaljeval. Gre za enega najlepših trenutkov moje kariere," je še dejal Zajc.

Timi Zajc na ramenih Anžeta Semeniča in Anžeta Laniška FOTO: AP