Poleti v Vikersundu: Nika Prevc kar 236 metrov na treningu!!

Norveška skakalna turneja se nadaljuje s poleti v Vikersundu, kjer bo nastopilo najboljših 25 skakalk. Tudi dve Slovenki. Ema Klinec in Nika Prevc, ki je štiri tekme pred koncem sezone 2024/25 že potrdila skupno zmago v seštevku svetovnega pokala. Ema Klinec je delo opravila odlično, poletela je 197 metrov in prevzela vodstvo. Še bolje pa izjemna Nika Prevc, ki je poletela kar 236 metrov, zrušila svetovni rekord in pometla s tekmicami. Prva zasledovalka za Slovenko zaostaja kar 40 točk.