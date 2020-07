Poletne tekme skakalcev in skakalk le še v Wisli in Frenštatu

Anže Lanišek (na fotografiji) in kolegi so ostali brez številnih poletnih preizkušenj.

Tekem v kazahstanskem Sušinsku in ruskem Čajkovskem ne bo, edini moški poletni preizkušnji bosta tako v Wisli, preostala ženska pa v češkem Frenštatu, je potrdila Mednarodna smučarska zveza (Fis). Najboljši smučarski skakalci se bodo poleti pomerili le na napravi Adama Malyszav Wisli, in sicer predvidoma 22. in 23. avgusta, skakalke pa 15. avgusta čaka edina posamična tekma poletne VN na Češkem.

Moške in ženske tekme v Sušinsku bi morale biti na sporedu 5. in 6. septembra, v Čajkovskem pa teden dni pozneje. Že pred tem so morali organizatorji v Avstriji odpovedati preizkušnjo moških v Hinzenbachu (27. 9.), v obeh konkurencah pa so brez tekme ostali tudi v nemškem Klingenthalu (3. 10.).