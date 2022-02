Poljska drsalka: Teden sem preživela v strahu, kdo bo odgovarjal za vso to zmedo?

26-letna drsalka Natalia Maliszewska je po tednu dni negotovosti, ali bo lahko nastopila na zimskih olimpijskih igrah v Pekingu ali ne, na koncu doživela razočaranje. Poljakinja je namreč ob prihodu na Kitajsko vrnila pozitivni test na koronavirus, zaradi česar je bila njena udeležba pod vprašajem, dan pred tekmo pa je bila negativna, kar po uradnih pravilih ni dovolj za nastop, a organizatorji so se sprva odločili drugače. A sanje so se ji porušile na dan tekme, ko je bila primorana nazaj v samoizolacijo. Po še enem preobratu in dveh izpuščenih tekmah pa je Poljakinja le zadostila vsem pogojem in se bo v soboto lahko pomerila v paradni disciplini.

Natalia Maliszewska, evropska prvakinja v hitrostnem drsanju na 500 metrov iz leta 2019 in svetovna podprvakinja iz leta 2018, je ena izmed favoritinj za osvojitev zlatega olimpijskega odličja v tej disciplini kot tudi kandidatka za medaljo v hitrostnem drsanju na 3000 in 1500 metrov. A Poljakinja je bila ena izmed mnogih športnikov in športnic, ki je ob prihodu na olimpijske igre oddala pozitiven test na koronavirus, zaradi česar je bila odpeljana v izolacijski hotel nedaleč stran od olimpijske vasi Džangdžjakov.

Alyson Charles, Natalia Maliszewska, Yara Van Kerkhof

Po tednu dni v bivanja v vse prej kot idealnih pogojih (mnogi športniki so se pritoževali nad enolično hrano nizke kakovosti, pomanjkanju športnih pripomočkov, slabi internetni povezavi, prek katere so bili v stiku s trenerji in podobno) je bilo upanja za nastop 26-letnice vse manj.

Športni direktor poljske Zveze za hitrostno drsanje Konrad Niedźwiedzki je dan pred tekmo hitrostnega drsanja na 500 metrov prek Twitterja sporočil, da Maliszewska izgublja bitko s časom, saj je znova oddala dva zaporedna negativna testa, nato pa je sledil preobrat. Večer pred tekmo je Poljakinja oddala negativen test, kar ji je vzbudilo kanček upanja, a po uradnih pravilih to še ni bilo dovolj za vstop v olimpijsko vas. Pravila namreč določajo, da morajo udeleženci iger, ki se nahajajo v izolacijskem hotelu dva zaporedna dni, oddati dva negativna testa PCR, da so lahko nato premeščeni v olimpijsko vas, potem pa zanje veljajo posebna pravila, kar na lastni koži izkuša slovenski deskar Žan Košir.

Uradne osebe so Poljakinji okoli polnoči sporočile, da bo prihodnji dan vseeno premeščena v olimpijsko vas, a že pet minut kasneje odločitev preklicale in drsalki znova zatrle upanje o olimpijskem nastopu. Sredi noči pa je za Poljakinjo sledilo presenečenje, saj so jo zbudili v skafandre oblečeni zaposleni in jo z reševalnim vozilom prepeljali v olimpijsko vas. "Sedela sem v rešilcu in jokala. Ura je bila tri ponoči in ihtela sem kot nora, saj se mi ni sanjalo, kaj se dogaja. Nisem se počutila varno, niti malo," je o travmatični izkušnji za Reuters povedala Maliszewska. Poljski olimpijski komite je na predvečer tekme takole sporočil novico na Twitterju: "Želimo vam sporočiti, da je bila Natalia Maliszewska odpuščena iz izolacije in je bila že prepeljana v olimpijsko vas, kjer se pripravlja na olimpijski nastop."

In ko je že kazalo na srečen zaključek, je sledil nov preobrat, ki ga je Poljakinja opisala tako: "Pol ure, preden bi morala na ogrevanje, mi je bilo sporočeno, da so organizatorji storili napako in da ne smem tekmovati, saj bi bilo to prenevarno za ostale udeležence. Ničemur več ne verjamem. Hočem pojasnilo ljudi, ki so povzročili, da se nisem počutila varno in v meni vzbujali lažno upanje." Maliszewskin test na dan tekme je bil namreč znova pozitiven, zaradi česar so jo prepeljali nazaj v samoizolacijski hotel.

Natalia Maliszewska velja za eno izmed favoritinj v hitrostnem drsanju na 500 metrov.

Svojo jezo in nezadovoljstvo je Maliszewska, ki je na koncu ostala brez olimpijskega nastopa, obeležila tudi v zgodbi na družbenem omrežju Instagram, kjer je med drugim zapisala: "Tako težko mi je pisati o tem, saj se počutim, kot da je včeraj umrl del mene. Več kot teden dni sem živela v strahu in še zdaj ne vem, ali bom sploh lahko nastopila na igrah." Jezi se je pridružil že omenjeni Niedźwiedzki, ki je zapisal: "Cirkus na kolesih ... saj bi rekel kaj več, a preprosto nimam besed."

A preobratov s tem še ni bilo konec. Maliszewska je le oddala dovolj negativnih testov, da se je sinoči lahko preselila v olimpijsko vas in končno tudi preizkusila ledeno ploskev. Ob tem je na Twitterju delila fotografijo s treninga in zraven zapisala: "Vrnila sem se."

