Poljski skakalci zaradi koronavirusa ob uvodni nastop v Oberstdorfu

Turneja štirih skakalnic se bo tako začela brez ene najmočnejših skakalnih reprezentanc, poročata tudi tiskovni agenciji Apa in Dpa . Razlog je pozitivni test na novi koronavirus Klemensa Muranke , zaradi česar so organizatorji le nekaj ur pred kvalifikacijami izključili celotno ekipo.

Kamil Stoch, Dawid Kubacki, Piotr Žyla in Jakub Wolny (slednji ni bil predviden za nastope na novoletni skakalni turneji) so zaradi prisotnosti okužbe pri enem od reprezentančnih kolegov ostali brez uvodnega nastopa na novoletni turneji v Oberstdorfu.

Tako so Kamil Stoch, Dawid Kubacki in Piotr Žyla, ki je v zadnjem času kazal vrhunsko formo, že pred prvo postojanko turneje izpadli iz boja za zlatega orla. Poleg omenjenih so bili v ekipi za turnejo še Maciej Kot, Aleksander Zniszczolin Andrzej Stekala. Od izvidov nadaljnjih testiranj bo odvisno, ali se bodo Poljaki lahko vrnili na turnejo.

"Pred dvema dnevoma smo opravili testiranje in vsi rezultati so bili negativni. To je res nenavadno," je novico pospremil športni direktor poljske reprezentance, nekdanji smučarski zvezdnik Adam Malysz.