Polom Los Angelesa v Buffalu

Tage Thompson je dosegel dva gola in podajo, Alex Tuch in Victor Olofsson gol in podajo, enkrat pa sta zadela še J.J. Peterka in Peyton Krebs. Med junake domače zmage nedvomno sodita še Dylan Cozens s tremi podajami in Craig Anderson s 40 obrambami. Los Angeles bo po prostem večeru nadaljeval serijo gostovanj in naslednjo tekmo igral v Bostonu, ki je s 4:3 po izvajanju kazenskih strelov premagal New York Islanders. Posebej nevaren je bil pri domačih Jake DeBrusk, ki je v rednem delu dosegel gol in dve podaji, zadel pa tudi svoj kazenski strel.