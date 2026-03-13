Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Liga prvakov Nogomet Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Odbojka Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Zimski športi

Polona Klemenčič 14., Anamarija Lampič pa 17. v Estoniji

Otepää, 13. 03. 2026 17.33 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
STA
Polona Klemenčič

Slovenski biatlonki Polona Klemenčič in Anamarija Lampič sta se dobro odrezali na sprintu svetovnega pokala v Otepääju ter zasedli 14. in 17. mesto. Za Lampič je bila to celo najboljša uvrstitev v sezoni.

Na 7,5-kilometrski tekmi v Estoniji, kjer testirajo pripravljenost organizacijske ekipe za svetovno prvenstvo 2027, je bila najboljša trikratna olimpijska prvakinja iz Anterselve Francozinja Julia Simon, ki je dosegla 19. zmago v karieri. Na koncu ji je veliko preglavic povzročila Italijanka Lisa Vittozzi, ki je v zadnjem krogu zmanjšala zaostanek za Francozinjo za osem stotink, za zmago pa ji je zmanjkalo 2,9 sekunde.

V boju za najnižjo stopničko zmagovalnega odra je vodilna v svetovnem pokalu Francozinja Lou Jeanmonnot v zadnjem krogu prehitela tretjo po dveh streljanjih Nemko Janino Hettich Walz. Vse štiri so delo s puško opravile brez napake. Jeanmonnot je vodstvo v skupnem seštevku svetovnega pokala pred Finko Suvi Minkkinen povečala na 211 točk.

Zelo dobro sta nastopili tudi Polona Klemenčič in Anamarija Lampič. Vnovič sta bili obe dovolj hitri za deseterico, a je Klemenčič morala v kazenski krog enkrat, Lampič pa dvakrat. Prva je za desetim mestom zaostala za deset sekund, druga pa za 19. Dvakrat je bila v kazenskem krogu tudi Lena Repinc, a s 55. mestom vendarle ujela zasledovalno tekmo. Živa Klemenčič je zgrešila tri tarče in zasedla 84. mesto.

KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1564