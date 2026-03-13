Polona Klemenčič 14., Anamarija Lampič pa 17. v Estoniji

Na 7,5-kilometrski tekmi v Estoniji, kjer testirajo pripravljenost organizacijske ekipe za svetovno prvenstvo 2027, je bila najboljša trikratna olimpijska prvakinja iz Anterselve Francozinja Julia Simon, ki je dosegla 19. zmago v karieri. Na koncu ji je veliko preglavic povzročila Italijanka Lisa Vittozzi, ki je v zadnjem krogu zmanjšala zaostanek za Francozinjo za osem stotink, za zmago pa ji je zmanjkalo 2,9 sekunde.

V boju za najnižjo stopničko zmagovalnega odra je vodilna v svetovnem pokalu Francozinja Lou Jeanmonnot v zadnjem krogu prehitela tretjo po dveh streljanjih Nemko Janino Hettich Walz. Vse štiri so delo s puško opravile brez napake. Jeanmonnot je vodstvo v skupnem seštevku svetovnega pokala pred Finko Suvi Minkkinen povečala na 211 točk.