Polona Klemenčič do najboljšega rezultata v karieri

Razmere na biatlonskem stadionu so bile, kot poroča uradna spletna stran SZS, za prizorišče v Pekingu zelo dobre in dekleta so na 15-kilometrski preizkušnji morala pokazati vse, kar znajo. Polona Klemenčič je s preizkušnjo z dvajsetimi streli opravila najbolje v svoji karieri. Tokrat je zgrešila zgolj dva strela. Obe kazenski minuti je pridelala na drugem strelskem postanku, prvem stoje. To ji je prineslo zelo spodbudno 29. mesto, kar je njena najboljša uvrstitev v elitni konkurenci. Do zadnjega nastopa je bila odlično pa poti tudi Živa Klemenčič, ki je s prvimi 15 streli zadela 14 tarč, nato pa je na zadnjem postanku zgrešila trikrat. Na koncu je bila uvrščena na 64. mesto.

V izjemno zanimivi tekmi se je še enkrat pokazalo, da v biatlonu velikokrat odloča tako imenovani 20. strel. Tudi danes je bilo tako, saj je veliko tekmovalk bilo na odlični poti k vrhunski uvrstitvi, a so zgrešile prav zadnji strel. Te težave pa ni imela Nemka Denise Hermann, ki je svoj edini strel zgrešila na tretjem postanku. Nekdanja tekačica na smučeh je bila razumljivo dovolj hitra v smučini in je postala olimpijska prvakinja. Drugo mesto je s prav tako enim zgrešenim strelom pripadlo Francozinji Anais Chevalier-Bouchet, ki je zaostala 9,4 sekunde. Tretja je bila Norvežanka Marte Olsbu Roeiseland, ki je bila ena izmed tistih tekmovalk, ki so zgrešile ravno zadnji strel. Ta ji je prinesel drugo minuto prebitka, zavoljo odličnega teka pa je vseeno prišla do brona. Od zlata jo je na koncu ločilo 15,3 sekunde.