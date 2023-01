Pomembna zmaga Kraljev v boju za končnico

Ekipa iz Kalifornije je na seriji gostovanj hitro prebolela sobotni poraz v Nashvillu (5:3) in med potjo iz Tennesseeja v Illinois nabrala dovolj samozavesti za novi točki. Pred tem je vse kazalo na manjšo krizo, saj je Anže Kopitar s soigralci moral čestitati tudi tekmecem iz Dallasa in New Jerseyja. Junak tekme je bil 23-letni Kanadčan Jaret Anderson Dolan, ki je v 10. minuti poskrbel za vodstvo Kraljev, v 29. pa povišal na 2:0. Častni gol za gostitelje je 57. minuti dosegel Ian Mitchell. Posebej tesno je bilo nato v zadnjih 23 sekundah tekme, ko so imeli gostje zaradi izključitve Drewa Doughtyja igralca manj na ledu, a so vseeno rešili minimalno prednost. Veliko časa za slavje ne bo. Dan premora bodo Kopitar in soigralci izkoristili za pot v Pensilvanijo, nato jih čaka obračun s Philadelphio.