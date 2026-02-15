Ponsiluoma zmagovalec zasledovanja, Fak po enem zgrešenem strelu na 14. mestu

Martin Ponsiluoma si je po sedmem mestu v sprintu z natančnim streljanjem in enim kazenskim krogom priboril svoje prvo olimpijsko zlato in drugo olimpijsko kolajno po srebru v Pekingu 2022 na tekmi s skupinskim startom.
Vse do zadnjega streljanja je zanesljivo vodil dvakratni svetovni prvak v tej disciplini Emilien Jacquelin, poraženec sprinta, ki v petek v zadnjem krogu ni izgubil le zlata, ampak je za dve desetinki ostal celo brez kolajne. Spet pa je bil boljši Sturla Holm Laegreid.
Francoz na koncu enostavno ni ostal zbran, saj je moral še drugič in tretjič v kazenski krog in prehitela sta ga Šved in Norvežan. Na koncu se mu je močno približal tudi rojak Eric Perrot, a je Jacquelin le imel dovolj moči za preboj na zmagovalni oder.
Slovenci so imeli po sprintu skromno izhodišče. Jakov Fak, ki je zaradi poškodbe v decembru in januarju izgubil mesec in pol tekmovanj, je tekmo začel na 25. mestu. Z enim zgrešenim strelom se je povzpel na 14. mesto in potrdil nastop na tekmi s skupinskim startom.
Z dvema kazenskima krogoma je bil zelo soliden tudi Anton Vidmar na 23. mestu. Zelo dobro je do polovice kazalo tudi Lovru Planku, ki je bil na prvih dveh postankih s puško natančen, na naslednjih dveh pa je po dvakrat zavil v kazenski krog in pristal na 33. mestu. Izkušeni Miha Dovžan je zgrešil zanj neverjetnih šest tarč in končal kot 46., vseeno pa je tudi on na seznamu nastopajočih za skupinski start.
