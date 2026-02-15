Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
ZOI 2026 Slovenija odloča 2026 Tujina Slovenija Črna kronika Dejstva Tuja scena Veriga dobrih ljudi Ceste TV spored
Voyo.si
Zimski športi

Ponsiluoma zmagovalec zasledovanja, Fak po enem zgrešenem strelu na 14. mestu

Anterselva, 15. 02. 2026 13.10 pred 1 uro 2 min branja 1

Avtor:
STA
Martin Ponsiluoma

Šved Martin Ponsiluoma je zmagovalec 12,5-kilometrske olimpijske biatlonske zasledovalne tekme v Anterselvi. Vse do zadnjega streljanja je prepričljivo vodil Francoz Emilien Jacquelin, a je njegovo napako na zadnjem streljanju Ponsiluoma izkoristil za zmago. Francoza je prehitel tudi na koncu srebrni Norvežan Sturla Holm Laegreid.

Prvi trije v Antersalvi
Prvi trije v Antersalvi
FOTO: Profimedia

Martin Ponsiluoma si je po sedmem mestu v sprintu z natančnim streljanjem in enim kazenskim krogom priboril svoje prvo olimpijsko zlato in drugo olimpijsko kolajno po srebru v Pekingu 2022 na tekmi s skupinskim startom.

Vse do zadnjega streljanja je zanesljivo vodil dvakratni svetovni prvak v tej disciplini Emilien Jacquelin, poraženec sprinta, ki v petek v zadnjem krogu ni izgubil le zlata, ampak je za dve desetinki ostal celo brez kolajne. Spet pa je bil boljši Sturla Holm Laegreid.

Francoz na koncu enostavno ni ostal zbran, saj je moral še drugič in tretjič v kazenski krog in prehitela sta ga Šved in Norvežan. Na koncu se mu je močno približal tudi rojak Eric Perrot, a je Jacquelin le imel dovolj moči za preboj na zmagovalni oder.

Jakov Fak
Jakov Fak
FOTO: Profimedia

Slovenci so imeli po sprintu skromno izhodišče. Jakov Fak, ki je zaradi poškodbe v decembru in januarju izgubil mesec in pol tekmovanj, je tekmo začel na 25. mestu. Z enim zgrešenim strelom se je povzpel na 14. mesto in potrdil nastop na tekmi s skupinskim startom.

Z dvema kazenskima krogoma je bil zelo soliden tudi Anton Vidmar na 23. mestu. Zelo dobro je do polovice kazalo tudi Lovru Planku, ki je bil na prvih dveh postankih s puško natančen, na naslednjih dveh pa je po dvakrat zavil v kazenski krog in pristal na 33. mestu. Izkušeni Miha Dovžan je zgrešil zanj neverjetnih šest tarč in končal kot 46., vseeno pa je tudi on na seznamu nastopajočih za skupinski start.

zoi 2026 biatlon zasledovalna tekma jakov fak

Klaebo s štafetno zmago do novega olimpijskega rekorda

'Lažje je napadati, kot braniti, Domen je bil v drugi seriji perfekten'

  • katalog
  • Set orodij
  • Električni prekopalnik
  • Vrtna hiška
  • Akustični panel
  • Drsna vrata
  • Kopalniško pohištvo
  • Visokotlačni čistilnik
  • Robotska kosilnica
  • Regal
  • bauhaus - lestev
  • akumulatorske škarje
KOMENTARJI1

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
oježeš
15. 02. 2026 13.35
Jakov je v redu fant in tekmovalec. Všeč mi je da je pošten in realen in se ne hvali, da je veliko treniral in bo dosegal najboljše rezultate. Pove svoje tekmovalne težave, napake in deluje profesionalno, brez olepševanja in nakladanja. Seveda, pa ni več v svojih najboljših tekmovalnih letih, ampak vseeno gre njegova forma navzgor. Ko še tamlada tekmovalca pridobita na izkušnjah, bomo imeli spet tekmovalce, ki bodo lahko paradirali v svetovni konkurenci. Za Jaka pa, hvala, da nam je dal veliko in se še trudi naprej.
Odgovori
+1
1 0
bibaleze
Portal
Razlog, da se veliko staršev znajde pred tem vprašanjem
5 živil, ki jih otroci pogosto jedo, a jim lahko škodijo
5 živil, ki jih otroci pogosto jedo, a jim lahko škodijo
Ko otrok prevzame preveliko odgovornost
Ko otrok prevzame preveliko odgovornost
Novorojenček joka med kopanjem? Preverjeni triki za mirno kopel
Novorojenček joka med kopanjem? Preverjeni triki za mirno kopel
zadovoljna
Portal
Tedenski horoskop: Ribe prevzemajo tuja bremena, vodnarji razmišljajo drugače
Dnevni horoskop: Ovni potrebujejo počitek, dvojčki bodo nemirni
Dnevni horoskop: Ovni potrebujejo počitek, dvojčki bodo nemirni
V mini črni obleki je navdušila vse
V mini črni obleki je navdušila vse
Znana Slovenka je noseča
Znana Slovenka je noseča
vizita
Portal
Prepoznavanje zgodnjih znakov zasvojenosti z alkoholom
Kako med spanjem porabiti več kalorij?
Kako med spanjem porabiti več kalorij?
Preprosta vsakodnevna navada, ki lahko pomaga znižati krvni tlak
Preprosta vsakodnevna navada, ki lahko pomaga znižati krvni tlak
Koža lahko razkriva bolezni jeter: katere spremembe morate prepoznati pravočasno
Koža lahko razkriva bolezni jeter: katere spremembe morate prepoznati pravočasno
cekin
Portal
Nemci v šoku zaradi cene priljubljenega čokoladnega zajca
Uspešna preselitev: Štirikrat višja plača in lastna hiša v tujini
Uspešna preselitev: Štirikrat višja plača in lastna hiša v tujini
Od države prejme 7250 evrov mesečno
Od države prejme 7250 evrov mesečno
Carrie Bradshaw indeks 2026: Drzna resnica o samskem življenju – in zakaj si ga danes ne more privoščiti skoraj nihče več
Carrie Bradshaw indeks 2026: Drzna resnica o samskem življenju – in zakaj si ga danes ne more privoščiti skoraj nihče več
moskisvet
Portal
Zakaj uriniranje pod prho ni dobra ideja
5 živil, ki jih ne smete jesti pred vadbo
5 živil, ki jih ne smete jesti pred vadbo
Ali moške v zakonu lahko privlačijo druge ženske?
Ali moške v zakonu lahko privlačijo druge ženske?
Kaj se zgodi s tvojim Facebook profilom, ko umreš?
Kaj se zgodi s tvojim Facebook profilom, ko umreš?
dominvrt
Portal
Izvor živali v kitajskem horoskopu
Kendall Jenner je to dolgo pozabljeno barvo zofe spet naredila modno
Kendall Jenner je to dolgo pozabljeno barvo zofe spet naredila modno
Kako očistiti rešetke pečice kot profesionalec
Kako očistiti rešetke pečice kot profesionalec
Kako z ureditvijo doma omiliti zimsko potrtost
Kako z ureditvijo doma omiliti zimsko potrtost
okusno
Portal
Nebeška rolada po receptu naše bralke
7 najbolj priljubljenih pustnih receptov ta hip
7 najbolj priljubljenih pustnih receptov ta hip
Kaj kuhati med počitnicami? 7 idej za okusne obroke
Kaj kuhati med počitnicami? 7 idej za okusne obroke
Pripravite popoln pire krompir z naslednjimi triki
Pripravite popoln pire krompir z naslednjimi triki
voyo
Portal
Ježek Sonic
Slovenija odloča 2026
Slovenija odloča 2026
Kmetija
Kmetija
Sanjski moški Hrvaške
Sanjski moški Hrvaške
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1534